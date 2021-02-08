ТУРЦИЯ
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Террористы ОНС/РПК пытали отца и сына на оккупированных территориях в Сирии
45-летнего Хаммади Али и его сына Саада обвинили в краже мотоцикла, а затем жестоко пытали в тюрьме в течение 4 дней. Бесчинства происходят на территориях, оккупированных террористами сирийской ветви РПК
Террористы ОНС/РПК пытали отца и сына на оккупированных территориях в Сирии
Фото: AA / AA
8 февраля 2021 г.

Агентство Anadolu обнародовало документальные свидетельства преступлений против мирных жителей на оккупированных левацкими экстремистами территориях на востоке Сирии. Согласно полученной информации, члены террористических организации РПК (ее сирийского крыла ОНС) подвергали многочисленным пыткам 45-летнего Хаммади Али и его 21-летнего сына Саада Али.

В провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии террористы задержали отца с сыном, обвинили их в угоне мотоцикла, увезли в тюрьму в оккупированном районе нефтедобычи «Омер» и 4 дня подвергали пыткам.

По сведениям Anadolu, обвинения были ложными. В действительности преступление совершили сторонники ОНС/РПК. Мотоцикл был украден одним из членов экстремистской организации, но вину переложили на мирных жителей. Отца и сына отпустили из тюрьмы, когда из-за пыток у Хаммади Али отказала почка.

В июле 2020 года террористы ОНС/РПК убили похищенного в Ракке ради выкупа 26-летнего сирийца Азаба Азиза аш-Шеллеша. Его держали 10 месяцев в тюрьме Кисре в Дейр-эз-Зоре. Семья молодого человека не смогла собрать требуемую сумму, после чего его запытали до смерти.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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