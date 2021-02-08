Президент и парламент: единство и борьба противоположностей

Молдова – парламентско-президентская республика, которую сотрясает перманентный парламентско-конституционно-правительственный кризис. Все коалиции нестабильны, ветви власти формируются на шатком компромиссе с оппозицией.

Предыдущий созыв молдовского парламента (2014–2019) был настолько проевропейским, что в 2014 г. добился подписания Соглашения об ассоциации с ЕС и безвизового режима для обладателей биометрических паспортов. В ответ Россия закрыла для Молдовы ряд своих рынков. Игорь Додон, ставший президентом в 2016 г., объявил себя сторонником Евроазиатского союза с Россией и попытался добиться отмены Соглашения об ассоциации с ЕС.

На парламентских выборах 2019 г. Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игоря Додона смогла взять реванш, став крупнейшей парламентской фракцией и сформировав коалицию с Демократической партией Молдовы (ДПМ) Владимира Плахотнюка (на данный момент он в бегах). Но летом 2020 г., перед президентскими выборами, эта коалиция начала рассыпаться. А в ноябре 2020 г. новым президентом Молдовы стала глава оппозиции и премьер-министр Майя Санду.

Иными словами: при пророссийском президенте был проевропейский парламент, а при проевропейском президенте парламент остается условно пророссийским. Додон сделал отчаянную попытку «отомстить» конкурентке и провел через парламент закон об официальном статусе русского языка, отмене запрета на трансляцию российских каналов и переподчинении Службы информации и безопасности Молдовы от президента парламенту. Санду с помощью Конституционного суда отбивает языковой вопрос и даже переводит официальный сайт президента на румынский язык. Правительство Иона Кику уходит в отставку и начинается очередной кризис всех ветвей власти. Начинают поговаривать о досрочных парламентских выборах.

Такова вкратце внутриполитическая ситуация, в которой новый президент Молдовы вынуждена начинать свою каденцию.

Политические амбиции Санду

Ключевые тезисы нового президента касаются вопросов борьбы с коррупцией, урегулирования Приднестровского вопроса, вывода российского контингента из Приднестровья, перезагрузки политических и экономических отношений с Россией и социальной защиты молдовских рабочих, главным образом работающих в России. Иными словами, для Санду «российский кейс» – самый приоритетный.

Но внутренние проблемы бедности и утечки кадров за границу Санду связывает напрямую с коррупцией. Речь идет в первую очередь о так называемом «ландромате» («молдовской прачечной») – крупнейшей в СНГ операции по отмыванию денег российского происхождения с участием российских, молдовских и латвийских банков и молдовской судебной системы.

Ориентировочно речь шла о 21 млрд долларов. В схему был вовлечен ряд молдовских политиков, и закрыть этот кейс для Санду – вопрос чести.

Нет ни малейших сомнений, что Россия попытается тормозить все озвученные инициативы (а особенно Приднестровскую реинтеграцию), удерживая Молдову на крючке экономической зависимости от российских рынков.

Европа или Россия

До недавних пор Молдова считалась пограничьем зоны влияния России. Государствам западнее своих границ Россия дала неофициальные статусы. Украина – колыбель русского мира, Беларусь – бастион, а Молдова – форпост. И выбраться из этого «Бермудского треугольника» проблематично. Россия обычно не оставляет своим симпатизантам права выбора: или Москва, или вы еще пожалеете, что не Москва. Именно поэтому многие постсоветские страны (Украина, Молдова, Грузия) предусмотрительно старались диверсифицировать союзников, включая в свою политику «амортизатор» – Брюссель.

Но поскольку Брюссель сам иногда играл в поддавки с Москвой, на горизонте появлялся и «бескомпромиссный» Вашингтон. Россия это считала предательской многовекторностью и пыталась с ней решительно бороться. Молдова на данный момент является одновременно членом СНГ и участником Соглашения об ассоциации с ЕС, что не самым лучшим образом сказывается на ее внутриполитической стабильности.

Украина

12 января Майя Санду свой первый зарубежный визит совершила в Киев. Украина и Молдова имеют схожие истории с непризнанными образованиями, которые инспирированы и поддерживаются Россией. В отличие от Игоря Додона (кстати, ни разу не посетившего Украину), Санду без колебаний ответила на вопрос «чей Крым?»: украинский, оккупированный Россией.

Украина, в свою очередь, готова активизироваться на приднестровском направлении. Тем более что непризнанная ПМР давно сидит у Киева в горле, создавая теоретическую угрозу нестабильности на 450-километровом участке границы. В 2015 году Украина перекрыла транзит российских войск и обеспечения для них через свою территорию, а в 2017 году отрезала нелегальный транзит товаров через ПМР в обход молдовской таможни.

Собственно, установление легальных пунктов пропуска между Украиной и ПМР, контролируемых молдовской таможней, в ПМР называют блокадой. И, судя по всему, именно об этих первых совместных шагах договорились Зеленский и Санду.

Румыния

Тут не стоит забывать об еще одном серьезном игроке – Румынии, которая давно проводит в Молдове униональную политику и готова стать «эксклюзивным провайдером» евроинтеграции Молдовы. Майя Санду уже отметилась дипломатическими заявлениями в поддержку этого плана. У объединения двух государств достаточно сторонников. Сама Санду имеет и молдовское, и румынское гражданство. Румынский язык имеет статус государственного.

Румыния уже объявила о готовности возобновить инвестирование 100 млн евро в поддержку демократических институтов, предоставить помощь в 250 млн евро и обеспечить Молдову вакцинами от коронавируса. Президент Румынии Клаус Йоханнис стал первым официальным зарубежным гостем Санду.

Эти планы не могут не затрагивать отношения с Россией и Украиной. Россия намекает на активизацию приднестровского конфликта, рост сепаратизма в Гагаузии и возобновление стычек между унионистами и молдовенистами в самой Молдове. Кроме классической гражданской дестабилизации и угрозы распада страны на части, России больше нечем принудить Молдову к отказу от унии с Румынией.

В свою очередь, Украина давно проявляет нервозность в связи с регулярными заявлениями румынских политиков о праве Румынии вернуть Южную Бессарабию и Северную Буковину, где компактно проживает румынское национальное меньшинство. В случае объединения Молдовы и Румынии проблема территориальных претензий к Украине перейдет в практическую плоскость.

Наконец, не в восторге от этой идеи будет ЕС, и в частности Германия, которая вполне логично опасается неконтролируемой дестабилизации на Балканах. Поэтому маловероятно, что в ближайшем будущем можно ожидать появления на карте Европы нового государства «Великая Румыния», тем более что для этого нужен всенародный референдум. По словам самой Санду, в 2019 году идею унионизма поддерживало около 25% молдован. Но их может быть и больше: около 35% населения считают себя румынами. Но этого все равно недостаточно для воссоединения.

Приднестровье

Санду принципиально выступает за урегулирование приднестровского вопроса. Для Молдовы это не только политический, но и экономический вопрос. Помимо нахождения там российской базы, этот непризнанный регион стал контрабандным хабом, наносящим большой ущерб налоговой системе страны.

Если российские миротворцы находятся в непризнанной республике на каких-то договорных условиях, то оперативная группа войск, охраняющая боеприпасы, не легализована вообще. Смысл дислокации российских миротворцев давно утерян, вероятность возобновления конфликта мизерная, и Санду настаивает на замене их миссией гражданских наблюдателей ОБСЕ.

Но Россия не была б самой собой, если б не стала угрожать Молдове новой дестабилизацией в случае «резких движений» новой власти. А в среде российских политологов разных мастей стали обсуждать и возможность дестабилизации на украинско-приднестровской границе, если Украина поддержит план Санду. Глава непризнанной республики Вадим Красносельский отреагировал: мол, проблема искусственная, юридических предпосылок решить ее в новом ключе нет (хотя речь о выводе российских войск из ПМР ведется давно).

Сами жители ПМР, даже по словам российских аналитиков, не против воссоединения с Молдовой, в отличие от приднестровских элит. Весь вопрос теперь, как завершить вялотекущие и безрезультатные переговоры в формате «5+2», начавшиеся еще 15 лет назад. Вероятнее всего, Россия начнет искусственно блокировать процесс.

Гагаузия между русским и тюркским мирами

Наконец, стоит сказать о растущем влиянии Турции, идущем через Гагаузскую автономию. Это своего рода уникальное образование, населенное православным русскоязычным народом тюркского происхождения. Гагаузия старается балансировать между Молдовой, Россией и Турцией, что время от времени создает между «опекунами» некоторую напряженность. На президентских выборах-2020 95% гагаузов проголосовало за пророссийского Игоря Додона – не в последнюю очередь благодаря российской пропаганде.

Основные посылы – ностальгия по советским временам и экономическая зависимость от России – все еще имеют влияние. Но постепенно Гагаузия дрейфует в сторону Турции. Строительство дорог, культурных и спортивных центров – основные направления турецких инвестиций. Гагаузы даже ездят в Турцию на работу.

Но пока не совсем ясно, что изменится в жизни Гагаузии с приходом Майи Санду. Новый президент и парламентская оппозиция уже отвергли пакет «гагаузских законов», внесенный на голосование додоновцами. Законы должны были расширить права гагаузской автономии, но были названы «угрозой национальной безопасности Молдовы». Скорее всего, российское влияние будет снижаться, хотя Россия окажет сопротивление.