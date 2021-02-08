Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил уроженку Азербайджана профессора Айгюн Аттар членом Совета безопасности и внешней политики, сообщает Anadolu. Решение было опубликовано в правительственном вестнике.

Аттар родилась в 1962 году в Губадлинском районе, освобожденном от армянской оккупации в ходе войны 2020 года. В середине 1990-х годов она переехала в Турцию, позже, в 2012-2016 годах, работала в качестве ректора университета Гиресун. Автор нескольких научных работ.

В 2019 году Айгюн Аттар возглавила Фонд дружбы, сотрудничества и солидарности Турции и Азербайджана (TADİV), основанный 23 года назад.

На прошлой неделе парламент Азербайджана одобрил соглашение с Турецкой Республикой, по которому граждане обеих стран смогут пересекать границы без заграничных паспортов.