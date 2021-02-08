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Минобороны Казахстана показало дрон-разведчик собственной разработки
Министерство обороны Казахстана опубликовало видео испытаний летающего дрона собственной разработки. Опытный образец беспилотника «Шагала» (Чайка) спроектировали ученые Национального университета обороны имени Назарбаева. По окончании испытаний все наработки будут переданы в оборонно-промышленный комплекс Казахстана для серийного производства #Казахстан #БПЛА #дрон
Минобороны Казахстана показало дрон-разведчик собственной разработки / Others
8 февраля 2021 г.
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