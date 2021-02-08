Мусульманин Хассан Шахави назначен президентом самого престижного в США юридического журнала Harvard Law Review, издаваемого юридическим факультетом одного из ведущих вузов страны – Гарвардского университета.

Родившийся в Калифорнии в семье египетских мигрантов 26-летний Шахави отметил, что его назначение важно с точки зрения значения, которое юрфак придает разнообразию мнений, а также проявления со стороны факультета уважения к другим юридическим традициям.

Шахави в 2016 году закончил факультет истории и исследований Ближнего Востока Гарвардского университета, а затем защитил докторскую диссертацию по исламскому праву и праву стран Востока в Оксфордском университете. Сейчас он работает над темой проблем мигрантов и реформ уголовного права США.

В 1990 году президентом журнала был избран экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама. Это был первый случай, когда журнал возглавил афроамериканец.