В 2020 году на горячую линию Управления по делам религии Турции «Alo Fetva» в Стамбуле поступило 155 тысяч вопросов, сообщает TRT Haber. Значительная часть из них была связана с коронавирусом, с куплей и продажей биткоина, татуировками и пластическими операциями.

«Alo Fetva» действует в 39 городах страны, линия активна 5 дней в неделю с 10:00 до 16:00. На вопросы населения отвечают специалисты по Шариату – двое мужчин и две женщины. Цель проекта – помощь населению в принятии решений таким образом, чтобы они соответствовали нормам ислама.

Жители Турции в этом году больше всего сомневались в таких темах, как «Можно ли совершать намаз на стуле?», «Когда нужно восполнить несовершенную молитву», «Можно ли делать пластические операции и татуировки?», «Можно ли кастрировать/стерилизовать домашних животных?», «Можно ли покупать и продавать биткоин?», «Можно ли играть на бирже?», «Правильно ли брать кредит в банке?» и вопросах, связанных с соблюдением поста в священный месяц Рамадан.

С началом пандемии количество запросов увеличилось на 30%. Большая часть из них была посвящена коронавирусу: «Мой муж умер от COVID-19. Если я буду его оплакивать, он перестанет быть шехидом (мучеником)?», «Можно ли в одной могиле хоронить несколько тел?», «Омывают ли после смерти тех, кто скончался от COVID-19?», «Можно ли не держать пост, чтобы не заразиться коронавирусом?», «Портят ли омовение одеколоны и дезинфекторы?», «Есть ли среди жертв пандемии религиозные деятели?», «Можно ли делать прививку от коронавируса?», «Я не могу из-за пандемии посещать пятничную молитву, можно ли молиться дома?» и другие. По ходу эпидемии все чаще задавали вопросы о тревоге, страхах и разводах.

В январе этого года Управление по делам религии Турции подписало протокол о сотрудничестве с «Зеленым полумесяцем» (Yeşilay) – организацией, помогающей людям избавиться от таких пагубных привычек, как курение, употребление алкоголя и наркотиков, интернет-зависимость.