Известный военный журналист, главный редактор журнала «Национальная оборона» и директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко рассказал о проплаченной информационной кампании против Турции и Казахстана в России.

По его словам, «сказки про «Великий Туран» в российском информпространстве хорошо оплачиваются: «Только на работу в Telegram на первом этапе «заряжено» 2,5 миллиона долларов кэшем», – написал он в своем Telegram-канале, ссылаясь на источник в одной из «российских компетентных структур, отслеживающих ситуацию».

По словам журналиста, параллельно с демонизацией Азербайджана и Турции в российском информпространстве, аналогичная деятельность будет проводиться армянскими лоббистами и в отношении Казахстана, который будут «подавать» как союзника в реализации плана «Великого Турана».

«Так что если у КНБ Казахстана будут возникать вопросы, «откуда дует ветер», то это не информационная политика РФ. Это – заказ», – добавил Коротченко.

Эксперт также отметил, что за попытками осложнить отношения России и Казахстана могут стоять западные спецслужбы, использующие армянские диаспоры в США и Европе в качестве инструмента реализации своей политики.

Ранее Коротченко, комментируя появление памятника нацистскому коллаборанту Гарегину Нжде в зоне ответственности российских миротворцев, назвалэто «плевком в лицо и Азербайджану, и России, и всем странам антигитлеровской коалиции». Он подчеркнул, что армянским активистам в Карабахе стоило бы направить свои усилия на переход к мирной жизни в новых условиях, а не на подрывную деятельность против российских и азербайджанских усилий по стабилизации Южного Кавказа в послевоенную эпоху.