В одном из отделений полиции в Махачкале вечером 6 февраля 2021 года убили бывшего главу села Новокули в Дагестане, 34-летнего Абакара Капланова, сообщает «Интерфакс». Его застрелили в кабинете главы уголовного розыска Советского района Махачкалы. По другим источникам, убийство произошло в кабинете начальника РОВД.

По словам троюродного брата убитого Рамазана Султанова, вечером 6 февраля Капланова «загнали» в РОВД из-за заявления «на счет какой-то земли». Султанов считает, что убийцами являются односельчане его родственника. МВД Дагестана предполагает, что причиной мог стать спор из-за земельного участка.

Как сообщают некоторые источники, ранее жертву подозревали в незаконных сделках с земельными участками.

СМИ пишут, что к убийству могут быть причастны бойцы 1-й оперативной роты ОМОНа дагестанской Росгвардии братья Курбановы. Источник в правоохранительных органах утверждает, что они якобы подали в полицию заявление из-за угроз со стороны Капланова. Во время встречи с бывшим главой села в кабинете начальника уголовного розыска между ними произошел конфликт.

По данным Telgram-канала Baza, подозреваемые выстрелили в Капланова из двух пистолетов Ярыгина по 18 раз каждый. Официально это не подтверждено, в Следственном комитете по Дагестану лишь говорят о «множественных огнестрельных ранениях». В ведомстве также подтвердили, что в убийстве подозревают двоих сотрудников Росгвардии, их уже задержали.

После убийства Абакара Капланова у отдела полиции в Махачкале собралось около 300 жителей села Новокули. Родственники и друзья убитого требовали, чтобы им выдали подозреваемых, в толпе были слышны выстрелы. Для охраны правопорядка на место прибыли более 140 полицейских.