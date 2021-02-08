Город Казань официально получил статус гастрономической столицы России, цитирует «Бизнес Online» директора регионального комитета по развитию туризма Дарью Санникову.

«Наш город теперь официально признан гастрономической столицей России. Комитет по развитию туризма Казани предложил идею регистрации товарного знака еще в начале прошлого года, и уже 20 января текущего года товарный знак был получен. Отныне город Казань, помимо [статуса] третьей столицы, носит гордое звание гастрономической столицы России», – сказала Санникова.

Она показала копию свидетельства федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), отметив, что новый патент – это вклад в развитие бренда города. «Сейчас уже никто не сомневается, что правильно созданный и продвигаемый бренд становится гарантом растущего потока потребителей, в данном случае туристов», – указала Санникова.

В свою очередь мэр Казани Ильсур Метшин выразил надежду, что регистрация товарного знака будет продвигать туристический бренд Казани. «Путь к сердцу мужчины, как говорят, лежит через желудок. Это актуально не только для мужчин, наверное, но и для гостей», – подчеркнул он.

Ранее торговый центр KazanMall, который официально открылся в столице Татарстана 4 декабря, не включил государственный язык республики в визуальную навигацию.На отсутствие табличек на татарском языке обратили внимание посетители. При этом, согласно Закону о государственных и других языках РТ, татарский, наряду с русским, является государственным языком в республике.