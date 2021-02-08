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В Стамбульском аэропорту родилась девочка
Сотрудники Стамбульского аэропорта вынуждены были экстренно принять роды у пассажирки, которая летела из Санкт-Петербурга в Анкару. Во время пересадки с международного рейса на внутренний у 26-летней гражданки Кыргызстана начались схватки. Сейчас состояние роженицы и новорожденной в норме. Они находятся под наблюдением турецких врачей. #Стамбул #Стамбульскийаэропорт #родываэропорту
В Стамбульском аэропорту родилась девочка / Others
8 февраля 2021 г.
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