Мобилизация врачей и медперсонала на работу в госпитали в больших городах в период пандемии заметно усилила отток кадров, особенно из ближайших к Москве регионов. Только за несколько месяцев 2020 года медучреждения Центрального федерального округа потеряли почти три тысячи сотрудников, среди которых врачи и медсестры. Наибольшая убыль медработников в ЦФО зафиксирована в Тверской, Смоленской, Владимирской, Рязанской и Ивановской областях, свидетельствуют данные Росстата.

Сопредседатель профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал, слова которого приводит «Октагон», отметил: сильный дефицит врачей наблюдался и ранее, однако пандемия стала катализатором этого явления. «Даже в обычное время зарплата врачей в Москве приблизительно в три-пять раз выше, чем у коллег в регионах. Конечно, это потрясающий дискриминационный разрыв», – сказал эксперт.

Коновал напомнил, что еще до пандемии в стране не хватало около 40 тысяч врачей, а среднего персонала – в разы больше. На фоне эпидемии больницам пришлось трудоустраивать на работу также студентов старших курсов и ординаторов.

«Осуждать медиков, рванувших в столицу за деньгами, сложно – в период пандемии коронавирусные госпитали предлагают специалистам большие по российским меркам деньги», – пишет издание. Так, в ковидных госпиталях Москвы врачи, по оценкам экспертов, получают от 300 до 600 тысяч рублей в зависимости от загрузки. Для сравнения: в ульяновской больнице работающий в «красной зоне» специалист может зарабатывать от 100 до 150 тысяч рублей.

При этом причины перехода врачей в столичные госпитали кроются не только в высоких зарплатах. Медработники утверждают, что в больших городах они лучше защищены, работают в качественных условиях, с полным запасом медикаментов и доступом к современному оборудованию.

Издание отмечает, что после того, как пандемия пойдет на спад и коронавирусные госпитали начнут сворачивать свою работу, медики перестанут получать надбавки – это неизбежно обернется всплеском недовольства в медицинском сообществе, говорят эксперты. В результате часть специалистов может остаться в столице и крупных мегаполисах, где уровень зарплат обычно выше, другая часть может вообще уйти из профессии.

О риске ухода работников из медицинской сферы ранее в своем аналитическом докладе предупреждали и специалисты Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава. Согласно их прогнозу, после окончания пандемии коронавируса произойдет отток кадров из отрасли здравоохранения.

В Госдуме уже заявляют о том, что зарплата медработников превратилась в серьезную проблему, и предлагают полностью поменять систему оплаты их труда. На необходимость перемен указывал и президент РФ Владимир Путин.

Нужно наконец разобраться, насколько эффективна действующая система оплаты труда... Некоторые вещи, слушайте, ну просто вызывают удивление. Допустим, санитарок мы приравняли по темпам роста заработной платы к среднему персоналу – начали их переводить в уборщицы. Ну зачем? И так у них не такая уж большая заработная плата. На чем экономим-то? - Владимир Путин, президент России

Как признаются сами медики, если не изменить ситуацию, то уровень оказания медицинской помощи в стране станет ниже нынешнего. К примеру, тяжелая ситуация в стране складывается с онкологической помощью – в регионах наблюдается острый дефицит врачей-онкологов. Именно по этой причине, утверждают эксперты, очень часто у россиян обнаруживается рак уже на последних стадиях.

Ранее в ходе исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и центром социального проектирования «Платформа», 39% жителей РФ заявили о нехватке врачей в стране. 33% опрошенных считают, что проблема недостаточной оснащенности медицинских учреждений современным оборудованием должна решаться. Вместе с тем каждый четвертый россиянин уверен, что первоочередной проблемой, с которой необходимо разобраться, является недоступность медицинской помощи.