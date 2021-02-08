Авиационно-космический и технологический фестиваль TEKNOFEST в этом году состоится вновь в Стамбуле – в 2020-м мероприятие проходило в провинции Газиантеп на юге Турции. Губернатор Стамбула Али Йерликая, присутствовавший на минувшей встрече по подготовке выставки, заявил, что за три года TEKNOFEST приобрел глобальные масштабы.

«TEKNOFEST стал одним из важнейших мировых фестивалей науки, технологий и космоса, и теперь он вернулся на свою родину в Стамбул. Мы очень рады снова принять это масштабное мероприятие в 2021 году, Турция придаст силу национальным технологическим шагам», – сказал чиновник.

В свою очередь глава Управления оборонной промышленности при администрации президента Турции Исмаил Демир заметил, что цель фестиваля – привлечь как можно больше молодых людей, интересующихся наукой.

«Я хочу в очередной раз повторить это: если что-то уже создано руками человека или может быть создано, то люди из нашей страны, наша молодежь способна добиться ещё большего. Я говорю это совершенно искренне. Несмотря на масштабы планов, мы не будем просто мечтателями. Стремление к глобальной мечте требует больших усилий и планирования работы. С самого юного возраста молодые люди должны познакомиться с технологиями, прикоснуться к ним своими руками. С этого первого шага начинаются самые трудные путешествия. Эти шаги прольют свет на будущее нашей страны», – сказал Исмаил Демир.

Он также выразил надежду, что конкурсы, которые неизменно проводятся в рамках фестиваля, стимулируют появление идей и проектов, из которых страна сможет извлечь максимальную выгоду: «Наша миссия – превращать работу молодых людей в продукцию, что будет способствовать процветанию и технологической независимости нашей страны».

Председатель попечительского совета TEKNOFEST и технический директор авиастроительной компании Baykar, которая производит известные во всем мире ударные беспилотники, Сельджук Байрактар заметил: «Дальнейшее развитие технологий – жизненно важный вопрос для страны. Мы хотим, чтобы TEKNOFEST стал местом нашей постоянной встречи и местом для подведения итогов работы. Команды TEKNOFEST ждет всех желающих – с 7 до 77 лет – посетить фестиваль в аэропорту имени Ататюрка 21-26 сентября», – заключил он.