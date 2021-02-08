Бывший президент США Дональд Трамп чувствует себя «счастливее чем когда-либо» после того, как Twitter заблокировал его аккаунт, пишет The Sunday Times со ссылкой на его советника Джейсона Миллера.

«Президент сказал, что чувствует себя счастливее, чем когда-либо. Он сказал, что «не сидеть в соцсетях и не чувствовать влияния ненависти в этом замкнутом мире, на самом деле, очень хорошо»», – отметил Миллер.

По его словам, жена Трампа Мелания также рада: она впервые за многие годы видит мужа «по-настоящему расслабленным». «Она сказала, что ей это нравится, что он намного счастливее и куда веселее проводит время», – добавил Миллер.

Twitter-аккаунт Дональда Трампа с почти 88 миллионами подписчиков был заблокирован администрацией сети навечно после того, как сторонники экс-главы государства атаковали здание Капитолия. Свое решение компания объяснила «опасностью нового подстрекательства к насилию». Чуть позже Twitter закрыл и страницу предвыборного штаба Трампа, на которой он опубликовал свою реакцию на произошедшее и, в частности, разместил картинку с птичкой, логотипом этой соцсети, окрашенную вместо голубого цвета в красный с эмблемой серпа и молота.

Аккаунты Трампа также временно в январе блокировали Facebook и Instagram, стриминговый сервис Twitch, соцсеть Snapchat, а также YouTube.