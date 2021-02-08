Сын топ-менеджера Российских железных дорог (РЖД) Олега Тони – 33-летний Сергей – через люксембургские компании является владельцем недвижимости на сумму более 50 миллионов евро, выяснило издание «Важные истории» вместе с Центром по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP).

Согласно полученным сведениям, ему принадлежат старинный замок во Франции, квартира в центре Парижа возле Лувра, две виллы на Лазурном берегу, поместье в Праге, три квартиры и земля в курортной провинции Аликанте в Испании, жилье в Лондоне и железнодорожное депо в Германии.

О бизнесе Сергея Тони, который позволил бы ему приобрести элитные жилые объекты, ничего неизвестно, подчеркивает издание. При этом его семья ведет роскошный образ жизни, несмотря на то, что принадлежащие ей компании не приносят прибыли.

Тони-младший работает в РЖД с 2004 года, в то же время у его семьи начали появляться зарубежные активы. «Важные истории» отмечают, что одним из ключевых подрядчиков монополии была компания «Трансюжстрой», принадлежавшая бывшим бизнес-партнерам Олега Тони. За подготовку к Олимпийским играм в Сочи, где также трудились экс-партнеры отца, президент России наградил его орденом Александра Невского.

Еще одним счастливым владельцем заграничной недвижимости премиум-класса является топ-менеджер «Газпрома» Андрей Гончаренко: в 2014 году он купил таунхаус Hanover Lodge в Лондоне стоимостью 120 миллионов фунтов стерлингов. В целом, расходы бывшего первого замдиректора «Газпром инвест Юг» на недвижимость в Великобритании с 2011 по 2014 год составили 250 миллионов фунтов.

По данным OCCRP, Гончаренко также является бенефициаром двух компаний в Люксембурге. На компанию Pmb Real Estate записаны участок и дома на элитном французском курорте Сен-Жан-Кап-Ферра, купленные еще в 2009 году. На их покупку и обустройство ушло почти 40 миллионов евро. Также фирме Гончаренко Rossa Holding принадлежал особняк на улице Шарля Лаффита (Rue Charles Laffite) в пригороде Парижа недалеко от Триумфальной арки. Его газпромовец купил в 2007 году за 7,7 миллиона евро и продал в 2017 году.

Происхождение денег на покупку такой дорогостоящей недвижимости представители Гончаренко объясняли так: бизнесмен получил «значительную прибыль», работая в 1990-х в сферах «недвижимости, автомобильного транспорта и лесного хозяйства».

У бывшего советника Гончаренко в «Газпроме» Анатолия Козерука также имеется несколько особняков во Франции, в частности, в Каннах, в Пленеф-Валь-Андре и центре Парижа. Их общая стоимость составляет около 33 миллиона евро.

В 2013 году «Известия» писали, что Гончаренко и Козерука подозревали в вымогательстве у крупных подрядчиков «Газпрома», однако, чем закончилось следствие по этому делу, неизвестно.