ЮНЕСКО объявила 2021-ый годом сразу нескольких выдающихся мусульманских деятелей: Юнуса Эмре, Хаджи Бекташа Вали и Ахи Эврана, сообщает TRT Haber. Предложение Турции на 40-й сессии генеральной конференции организации поддержали Азербайджан, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Румыния, Узбекистан, Иран и другие страны.

В текущем году исполнится 700 лет со дня смерти великого турецкого поэта и суфия Юнуса Эмре (1240-1321). В честь этого события президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал циркуляр «2021 год – год Юнуса Эмре и турецкого языка».

«Принцип Юнуса «смотреть на 72 народа одинаково» и его философия, основанная на универсальных человеческих ценностях, внесли огромный вклад в мировой гуманизм, объединили людей вокруг общих ценностей, и сделали его самого великим поэтом, известным даже многие поколения спустя», – объяснил свое решение президент.

Странствующий духовный подвижник Юнус Эмре, родившийся в Сарыкее (провинция Эскишехир), оказал огромное влияние на турецкую литературу. Он стал одним из первых крупных поэтов, которые начали слагать стихи на разговорном турецком языке – до тех пор в основном использовались арабский и фарси.

Также в 2021 году отмечается 750-я годовщина смерти великого суфийского шейха Хаджи Бекташа Вали (1209-1271) и 850-й юбилей со дня кончины религиозного деятеля и проповедника Ахи Эврана (1169-1261).

Согласно преданию, Хаджи Бекташ Вали (Сеййид Мухаммад бин Ибрахим Ата) родился в Нишапуре, был халифом (преемником) среднеазиатского шейха Ходжи Ахмеда Ясави, который отправил его в Малую Азию, однако в действительности они жили в разное время. Бекташ Вали является одним из тех деятелей, кто внес крупный вклад в исламизацию Анатолии. Он считается основателем тариката, получившего его имя.

Ахи Эвран (шейх Насреддин Абуль-Хакайик Махмуд бин Ахмед аль-Хойи; в народе известен как Пир Ахи Эвран-и Вели) родился в Иране в городе Хой в 1169 г., вырос в Азербайджане, затем поселился в Кайсери и Конье. После нашествия монголов переехал в Денизли и Кыршехир, где и провел остаток жизни.

Ахи Эвран занимался продажей кожаных изделий и по рекомендации Хаджи Бекташа Вали организовывал ремесленные гильдии, получившие название ахилик. Членов таких объединений, которые были не только ремесленными, но и религиозными, называли ахи (братья). Братства ахилик в свое время играли большую роль как в политике, так и экономике Малой Азии.