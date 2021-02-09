28–29 января нынешнего года в городе Донецке состоялся форум «Русский Донбасс», организованный руководством непризнанных Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Данные образования, созданные на международно признанной территории Украины, иногда называются сепаратистскими, что верно с формальной точки зрения.

Однако фактически это территория Украины, оккупированная иностранным государством, так как свержение украинской власти и создание этих образований изначально происходили под руководством российских офицеров и граждан (И.Стрелков, И.Безлер, А.Бородай). А к концу лета 2014 года их военный разгром Вооруженными Силами Украины (ВСУ) был остановлен только т. н. «северным ветром» – прямым вторжением российских военных, легендированных под «ополченцев».

Официально включив в состав РФ аннексированный в 2014 году Крым, Кремль не стал делать то же самое с той частью Донецкой и Луганской областей, которые были отторгнуты от Украины. Все эти годы они рассматривались как предмет торга с Западом вокруг Украины и инструмент давления на нее, который в лучшем случае можно будет использовать для привода в ней к власти пророссийских сил, а в худшем для ее военной раскачки.

Поэтому по мере того, как таяли надежды на реализацию первого сценария – формального возвращения ДНР и ЛНР в Украину в обмен на фактическое возвращение ее самой под контроль Москвы, Кремль начал демонстрировать, что не собирается содействовать возвращению подконтрольных сепаратистам территорий под контроль Киева. Начало раздачи российского гражданства населению ДНР и ЛНР в 2019 году стало именно таким демонстративным шагом.

Еще одним шагом в этом направлении стал проведенный форум «Русский Донбасс». И не столько сам факт его проведения или принятая на нем одноименная доктрина, которая не содержала ничего такого, что бы ранее не озвучивалось идеологами этих образований. Куда более важно то, что на этот форум явились ключевые фигуры кремлевской пропаганды вроде главного редактора телеканала Russia Today и МИА «Россия Сегодня» Маргариты Симоньян, которые могли это сделать только по указанию «сверху».

С собой главный международный кремлевский пропагандист привезла в Донецк мужа Тиграна Кеосаяна и коллегу по цеху Романа Бабаяна, которые уже ездили таким составом брать интервью у Александра Лукашенко в сентябре 2020 года. Однако в этот раз широко разрекламированный визит данной троицы на форум «Русский Донбасс», провозгласивший Россию, ДНР и ЛНР тремя русскими национальными государствами, закономерно родил каламбур, что «три русских национальных государства» – это на самом деле Симоньян, Кеосаян и Бабаян.

Но, кроме шуток, как визит на такое мероприятие столь ранговых пропагандистов, так и сделанные ими там заявления содержат в себе весьма серьезные послания. Так, обращаясь с трибуны форума к Кремлю, Симоньян призвала: «Россия-матушка, забери Донбасс домой!». А ее муж Кеосаян, давая в кулуарах интервью журналистам, пообещал украинским властям, запретившим ему въезд в Украину: «Мы обязательно будем в Киеве, рано или поздно, скорее, кстати, рано».

Какой смысл он мог вкладывать в эти слова, можно догадаться, учитывая то, что своими целями участники форума «Русский Донбасс» провозгласили не только присоединение к ДНР и ЛНР остающихся под властью Украины частей Донецкой и Луганской областей, но и «ликвидацию украинского государства в современном виде».

Комментируя на следующий день такие недвусмысленные заявления, и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, и официальный представитель МИД Мария Захарова, назвали их частным мнением этих медиадеятелей, сказав, что присоединение Донбасса к России на повестке дня не стоит. Тем не менее, любой вменяемый человек не может не понимать, что со стороны столь ранговых фигур кремлевской пропаганды и визит на такое мероприятие, и такие заявления, сделанные на нем, не могли быть самодеятельностью. Поэтому неизбежно возникает вопрос – что это было и как это понимать?

В свое время основоположник большевизма Владимир Ульянов-Ленин в условиях начавшейся Первой мировой войны выдвинул лозунг: «Превратим войну империалистическую в войну гражданскую». Нынешние же обитатели Кремля являются большевиками наоборот и используют большевистские методы в противоположных целях – не для свержения существующей власти, а для ее сохранения. Поэтому в их исполнении эта ленинская формула означает «превратим войну гражданскую в войну империалистическую».

В 2014 году именно присоединение Крыма и поддержка Кремлем «русской весны» позволили ему окончательно сбить ту протестную волну, которая поднялась в России в конце 2011 года из-за избрания Владимира Путина президентом в третий раз. В 2021 году в России произошли самые крупные акции протеста с того момента, на фоне которых соцопросы фиксируют рекордно низкий рейтинг Владимира Путина. Чем удастся (если удастся) его снова поднять и сбить новую волну недовольства внутри страны? Не является ли активизация разговоров о «Русском Донбассе» поиском ответа на этот вопрос?