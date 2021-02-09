30 января 2021 года в Агдамском районе Азербайджана состоялась официальная церемония открытия турецко-российского центра по мониторингу за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

В открытии совместного центра приняли участие министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, а также заместители оборонных ведомств Турции и России: Юнус Эмре Караосманоглу и Александр Фомин. Мониторинговый центр поставил финальную точку в 44-дневной войне между Арменией и Азербайджаном.

Центр сил

Создание этого центра стало возможным благодаря договоренностям России и Турции, которые заключили соответствующее соглашение. Оно основывается на соглашениях, подписанных 10 ноября Азербайджаном, Арменией и Россией, которые знаменовали завершение боевых действий в Карабахе.

В том документе сообщалось о намерении создать миротворческий центр по контролю за прекращением огня (пункт 5-ый Соглашения).

Турецкие и российские военные уже начали следить за соблюдением перемирия с помощью беспилотников и разного рода технических средств. Как сообщала пресс-служба Минобороны РФ, российские и турецкие военнослужащие будут информировать о зафиксированных нарушениях для принятия мер деэскалации и готовить предложения «по мерам деконфликтации».

Совместный центр состоит из 65 модульных жилых и служебных зон, которые расположены на площади в 4 гектара недалеко от села Марзили в Агдамском районе Азербайджана. На территории объекта имеются зал для проведения брифингов, столовая на 100 человек, медицинский пункт, ателье и магазин.

Здесь также находятся собственная водная станция, генератор, автостоянка, два спортивных городка, продовольственный и холодильный склады.

Безопасность самого Мониторингового центра обеспечивают азербайджанские солдаты. На огражденной по периметру территории Центра установлены четыре наблюдательные вышки, где организована круглосуточная охрана.

Штаб совместного центра сформирован на паритетной основе, там действуют 39 военнослужащих с обеих сторон. Как сообщало агентство APA, российскими специалистами командует генерал-майор Виктор Федоренко, а турецкими – генерал-майор Абдулла Гатырчы.

Примечательно, что на территории Центра, как сообщает турецкое издание DefenceTurk, построены православный храм и мечеть.

Дислокация раздора

По данным различных СМИ, города Гянджа и Барда рассматривались среди вариантов размещения центра. На этом предложении настаивала Россия, которая принципиально выступала против дислокации центра на территории Нагорного Карабаха.

В свою очередь, турецкая сторона выступала за создание Центра максимально близко к зоне контроля российских миротворцев. В Турции высказывались против варианта Гянджи, поскольку город находится далеко от линии разграничения сил Азербайджана и Армении. Источник BBC в декабре прошлого года отмечал, что центр разместят в 15 км от территории Нагорного Карабаха. Примерно на таком же расстоянии находится город Барда, что также не устраивало Анкару.

В итоге Россия уступила Азербайджану, который изначально предлагал в качестве локации Агдамский район. Село Марзили расположено максимально близко от линии разграничения – в 8 км.

Помимо этого, выбор села имеет символическое значение для Баку. Марзили с лета 1993 года находился под армянской оккупацией и был освобожден во время осенней кампании 2020 года. Именно здесь в июне 1993 года был убит член армянской террористической организации АСАЛА, легенда боевиков и «Национальный герой» Армении Монте Мелконян.

В 2006 году глава Хельсинского комитета Азербайджана Арзу Абдуллаева сообщала, что в Марзили было обнаружено массовое захоронение азербайджанцев.

Также примечательно, что, согласно административно-территориальному делению сепаратисткой «НКР», село относится к непризнанной республике. То есть Центр все-таки находится на территории Нагорного Карабаха, чему так противился Кремль.

Кому турецкие лавры не дают покоя?

О размещении в зоне конфликта турецких миротворцев заявил президент Ильхам Алиев еще в ночь подписания документа о прекращении боевых действий 10 ноября 2020 года. Однако в самом совместном заявлении нет ни одного пункта, где было бы сказано о военных из Турции. В качестве миротворцев зафиксированы были исключительно российские военные.

В Кремле долгое время выступали против участия других стран в качестве миротворцев. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что наблюдатели из Турции не будут присутствовать в зоне конфликта. Ему вторил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который говорил, что вопрос пребывания турецких миротворцев в Карабахе ни с кем не согласовывался и в заявлении президентов России, Армении и Азербайджана об этом не говорится.

Позицию Кремля удалось сломить Баку и Анкаре, которые согласились с тем, что турецкие солдаты не будут выезжать на полевые наблюдения или совместное патрулирование.

Москва не называет турецких военных миротворческой миссией, чтобы хоть как-то сохранить лицо перед своим союзником Арменией. В Ереване же не скрывают возмущения, что Турция вошла в регион как гарант поддержки Азербайджана, и осознают, что потерпели не только военное, но и дипломатическое поражение в войне с Азербайджаном.

Безусловно, ввод в Карабах турецких миротворцев, несмотря на отсутствие их упоминания в соглашении от 10 ноября, стал прорывом властей Турции и Азербайджана.

Геополитический триумф и возвращение Турции на Кавказ

Победа армии Азербайджана в Карабахе стала залогом не только возвращения под свою юрисдикцию ранее оккупированных земель. Баку перевернул очередную страницу истории на Кавказе.

Благодаря военному триумфу Азербайджана, турецкие военные спустя 100 лет вернулись на Кавказ. Анкара вновь стала потенциальным фактором силы, с которой вынуждены считаться другие страны. Помимо миротворческой миссии, 16 декабря 2020 года в Азербайджан прибыла Специальная команда сухопутных войск Турции по поиску мин и их разминированию в составе 136 человек.

Россия, которая по-прежнему считает Кавказ зоной исключительно своих интересов, теперь вынуждена смириться с возрастающей ролью Турции в регионе. Кремлевская политика односторонней поддержки Армении в вопросе Карабаха сама способствовала тому, чтоб Азербайджан заручился поддержкой Турции.

Если небольшой турецкий военный контингент миротворцев и саперов еще нельзя считать полноценной военной базой Турции в Азербайджане, то геополитически Анкара вырвала из рук Москвы монополию на влияние в Южном Кавказе.

С победой Азербайджана еще больше увеличилось число стран, где пребывают турецкие военные. По данным турецкой службы Euronews, в этот список входят 14 государств.

Турция наравне с Россией давно присутствует в экономической, культурной, политической и других сферах не только в Азербайджане, но и в Грузии, а также в странах Северного Кавказа. Однако, в отличие от РФ, Турция имеет с Кавказом особую связь.

На протяжении столетий кавказские народы видели в Турции покровителя, который способен защитить их от России. Османского султана мусульмане Кавказа признавали халифом (верховным правителем и религиозным главой мусульман). Именно в Османскую империю в результате столетней Кавказской войны переселялись сотни тысяч черкесов, убыхов, абазинов, ногайцев и представители других народов, которых по сегодняшний день называют общим термином «черкесы».

При этом ментальная близость к Турции больше всего ощущается у родственных им азербайджанцев. В исторической памяти народа сохранилась ее поддержка не только в период Первой и Второй Карабахской войны, но и во время событий 1918 года, когда части османской армии вместе с азербайджанским военным корпусом образовали «Кавказскую исламскую армию», освободившую Азербайджан от Красной Армии и армянских националистических вооруженных формирований.

Видимо, история напоминает вновь, что только плечом к плечу Турция и Азербайджан смогут противостоять желанию других стран позариться на их земли и суверенитет.