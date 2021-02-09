Член комитета парламента Азербайджана по правовой политике и государственному строительству Кямал Джафаров заявил, что Баку подал иск в Европейский суд по правам человека в связи с агрессией Армении. Документ направлен не гражданами Азербайджана, а правительством страны, он является межгосударственным иском и первым делом против Еревана, цитирует политика АПА.

Джафаров назвал главной целью иска доказательство прямого нарушения Арменией целого ряда статей Европейской конвенции о правах человека. Несмотря на определенные трудности, Азербайджан может достичь поставленной цели, считает член комитета.

В иске затронуты вопросы нарушения прав граждан Азербайджанской Республики на жизнь, уважения их личной и семейной жизни, свободы вероисповедания, пыток и жестокого обращения, права собственности и свободного передвижения в результате оккупации Арменией Нагорно-Карабахского региона и 7 прилегающих районов Азербайджана, продолжавшейся около 30 лет. Также в документе говорится о пропаже без вести 3890 граждан Азербайджана и непринятии Арменией каких-либо мер для расследования обстоятельств произошедшего.

Наряду с этим, в иске нашли отражение факты нарушения прав граждан Азербайджана, охраняемых Европейской конвенцией по правам человека, в результате военной провокации вооруженных сил Республики Армения на Товузском направлении в июле 2020 года.

В документе также подчеркивается, что граждане Азербайджана до сих пор лишены права вернуться в свои дома из-за того, что Армения на оккупированных ею территориях установила большое количество мин, разрушила города и села, а также направила на освобожденные от оккупации территории незаконные вооруженные формирования после акта капитуляции от 10 ноября 2020 года.

Ранее заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев говорил, что со времен Первой Карабахской войны (1992-1994 гг.) и по сей день более 4000 азербайджанцев считаются пропавшими без вести.