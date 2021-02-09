Украина будет развивать туристический потенциал Чернобыльской зоны, сообщает УНИАН. Соответствующий меморандум был подписан Министерством культуры и информационной политики, Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов, Государственным агентством развития туризма и Государственным агентством Украины по управлению зоной отчуждения в Киеве 8 февраля.

«Инвестиции, в том числе частные, в зону отчуждения – это инвестиции в формирование украинской идентичности и в увеличение экономического потенциала зоны», – прокомментировал подписание меморандума министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Энтузиазм Ткаченко разделяет и Роман Абрамовский, возглавляющий ведомство по защите окружающей среды и природных ресурсов. Он отметил, что Минприроды и Минкульт Украины уже разделили между собой обязанности в новом проекте: «Мы больше сосредоточимся на индустриальной части, биосферной, а Министерство культуры и информационной политики будет помогать нам заботиться о туристической части зоны». Министр добавил, что в ближайшее время в регионе стартуют масштабные работы по реновации дорог и других инфраструктурных объектов.

В конце прошлого года Ткаченко уже говорил о том, что зона отчуждения будет развиваться как материальный комплекс и туристический маршрут. Также он рассказал о планах включить Чернобыль в Предварительный список наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) до 31 марта 2021 года.

В феврале этого года стало известно о старте реконструкции железнодорожных путей от станции Вильча до станции Янов в зоне отчуждения. Подрядчиком стала государственная компания «НАЭК «Энергоатом».

Чернобыльская катастрофа произошла 26 апреля 1986 года. Жертвами крупнейшей за всю историю аварии на АЭС стали до 4 тысяч человек, пострадали сотни тысяч во многих окружающих странах. Последствия и причины случившегося обсуждаются до сих пор.