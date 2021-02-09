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Избыточная смертность в РФ превысила 320 тысяч, – Росстат
Почти половина избыточной смертности, по данным ведомства, приходится на людей с коронавирусом, в 86 498 случаях он стал основной причиной летального исхода
Избыточная смертность в РФ превысила 320 тысяч, – Росстат
Фото: Reuters / Reuters
9 февраля 2021 г.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), в 2020 году в РФ умерли 2 миллиона 124,5 тысячи человек, что на 324 тысячи или на 18% больше, чем в 2019 году.

Около 50% избыточной смертности приходится на людей, у которых был диагностирован COVID-19. В 86 498 случаях коронавирус был основной причиной смерти, в 17 470 случаях – основной причиной на основании клинической картины.

У 13 524 скончавшихся COVID ускорил развитие других сопутствующих заболеваний, обусловивших летальный исход, а у 44 937 людей вирус никак не повлиял на наступление смерти.

Ранее Департамент здравоохранения Москвы сообщил о том, что в декабре 2020-го в столице умерли на 5988 человек больше, чем в том же месяце годом ранее. Всего в городе было зарегистрировано 16 546 смертей, что на 56% больше, чем в декабре 2019 года.

В целом по стране в декабре скончались 44,4 тысячи россиян с коронавирусом – максимум за все время пандемии. Основной причиной летального исхода COVID-19 был признан в 25 980 случаях.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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