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Станислав Черчесов: Анталья безопасна для отдыха и сборов
Тренер сборной России по футболу оценил турецкие спортивные базы, побывал на нескольких матчах и поужинал с министром иностранных дел
Станислав Черчесов: Анталья безопасна для отдыха и сборов
Фото: AA / AA
9 февраля 2021 г.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал корреспондентам Anadolu о подробностях работы тренерского штаба в Турции. По его словам, отдых и сборы в Анталье – абсолютно безопасны, несмотря на пандемию СOVID-19.

Черчесов отметил, что природные условия и качество спортивной инфраструктуры туристической «столицы» Турции отвечают всем требованиям. Он даже пригласил российские клубы проводить свои сборы на Средиземноморском побережье страны.

Футбольный тренер также признался в любви к Турции и вспомнил, что первая встреча российской сборной после его назначения на должность главного тренера прошла именно в Анталье.

Станислав Черчесов уже 12-й год выбирает для отдыха именно Турцию. У него много личных позитивных воспоминаний, связанных с этой страной.

Помимо прочего, тренер рассказал, что продолжает работать над формированием состава сборной РФ перед чемпионатом Европы. «Я приехал, чтобы понаблюдать за тренировками российских футболистов на сборах в Анталье и ознакомиться с игрой защитника Федора Кудряшова в ФК «Антальяспор». Меня очень обрадовали принятые в Анталье меры по борьбе с СOVID-19. Похоже, в Анталье все адаптированы к безопасному туризму. Здесь безопасно», – сказал Черчесов.

В данный момент в Анталье проводят сборы казанский «Рубин», тульский «Арсенал», грозненский «Ахмат», томский «Томь» и «Сочи».

5 февраля Станислав Черчесов также встретился за ужином с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Он поздравил главу внешнеполитического ведомства с днем рождения и обещал поддерживать связи в будущем.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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