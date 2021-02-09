Турция стала господствующей державой в регионе Восточного Средиземноморья. Об этом написал экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер в своей последней книге Letzte Chance («Последний шанс: зачем нам нужен новый мировой порядок сейчас»), которая поступила в продажу в конце января 2021-го. «Нам, европейцам, это может нравиться, а может и не нравиться, но Турция теперь является верховной державой в Восточном Средиземноморье, которую больше нельзя игнорировать», – объясняет бывший канцлер в работе, которую он написал вместе с историком Грегором Шёлльгеном.

Подчеркивая необходимость нового мирового порядка, Шредер в своей книге анализирует развитие многочисленных региональных игроков: «Это как никогда верно в отношении некоторых сложных, но неизбежных участников мировой политики, таких как Китай, Россия или Турция. Любой, кто приближается к ним с логикой холодной войны, как это до сих пор делает Запад, должен потерпеть неудачу».

Неправильная политика ЕС

В этом контексте Шредер напоминает историю отношений между Турцией и ЕС и критикует действия стран-членов ЕС: «Любой, кто делает десятки условий предварительным условием для освобождения от визы, кто откладывает существенный прогресс в переговорах о вступлении в ЕС или в обновлении таможенных соглашений 1990-х годов, на самом деле не хочет их».

Никто никогда не «открывал перспективы присоединения к Турции так часто, как Федеративная Республика», – пишет Шредер, при этом выражая сомнения относительно надежности процесса вступления в ЕС. По его словам, «не от мира сего» предполагать, «что правительство после Реджепа Тайипа Эрдогана коренным образом пересмотрит внешнюю политику Турции». Анкара также не захочет отказываться от «новой позиции силы в Восточном Средиземноморье» в будущем, утверждает он, «потому что политика и военная политика Турции и других государств в сопоставимой ситуации, с их точки зрения, также являются реакцией на угрозы со стороны Запада, а именно его отказ покинуть ментальные окопы холодной войны».

Сирийский конфликт не может быть разрешен без Турции и России

В своей книге Шредер также комментирует события в Сирии. Гражданская война и кризис беженцев не могли быть решены без Анкары. Таким образом, Турция сыграла ключевую роль. «Без Путина или даже против него конфликт в Украине был и есть, а без Эрдогана кризис беженцев и миграции трудно прекратить. И тот, и другой имели и все еще имеют решающее слово, когда дело доходит до прекращения войны в Сирии», – говорит Шредер.

«Завершение войны в Сирии и, как следствие, наплыв беженцев были сильным аргументом, особенно для Германии, чтобы поддерживать связь с Эрдоганом. Времена, когда турецкие министры и главы государств были вынуждены действовать в унизительных обстоятельствах в Бонне или Берлине, когда они просили дать их стране возможность присоединиться к Европейскому Союзу и чтобы их граждане не получали виз, прошли», – отмечает политик.

Бывший канцлер напомнил: «Реджеп Тайип Эрдоган не был постоянным гостем у Ангелы Меркель в 2016 году, но канцлер ежемесячно ездила к президенту Турции».

Трамп угрожает

Социал-демократ также раскритиковал угрозы со стороны бывшего президента США Дональда Трампа в адрес Анкары. Последний из-за конфликта пригрозил «экономическим уничтожением» партнера по НАТО Турции. «Ни разу за 70-летнюю историю Атлантического Альянса ни один из его членов не угрожал другому», – подчеркивает Шредер.

«Есть причины, по которым Эрдоган отреагировал на удивление спокойно. С одной стороны, у Турции есть тот или иной рычаг в руках», – указал бывший канцлер ФРГ. Американские вооруженные силы зависят от турецкой авиабазы Инджирлик и радиолокационной базы Кюречик. «С другой стороны, у Турции теперь есть собственная значительная оборонная промышленность. Военная промышленность Анкары и растущая зависимость многих государств региона от их продукции имеют решающее значение на пути «восхождения к региональному превосходству в Восточном Средиземноморье», – подытоживает Шредер.