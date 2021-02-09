ПОЛИТИКА
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Арт-объект в честь политзаключенных крымчан
В подземном переходе в центре Киева появился арт-объект авторства грузинского художника Давида Кухалашвили «Подземный безысход», посвященный 98 политзаключенным крымчанам, из которых 71 – крымский татарин. Они находятся в российских тюрьмах по обвинениям в терроризме, экстремизме и шпионаже. Власти Украины и правозащитники называют дела сфабрикованными. #Подземныйбезысход #политзаключенные #Украина
Арт-объект в честь политзаключенных крымчан / Others
9 февраля 2021 г.
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