Арт-объект в честь политзаключенных крымчан

В подземном переходе в центре Киева появился арт-объект авторства грузинского художника Давида Кухалашвили «Подземный безысход», посвященный 98 политзаключенным крымчанам, из которых 71 – крымский татарин. Они находятся в российских тюрьмах по обвинениям в терроризме, экстремизме и шпионаже. Власти Украины и правозащитники называют дела сфабрикованными. #Подземныйбезысход #политзаключенные #Украина