Императорский монетный двор в 2021 году передал в дар представительству Россотрудничества в Анкаре коллекцию уникальных медалей с интегрированными частицами природных ресурсов в виде драгоценных металлов и камней, которые добываются в России. Об этом сообщается на официальном сайте Российского центра науки и культуры в турецкой столице.

Отмечается, что собрание «Богатства России» включает в себя 12 медалей с фрагментами золота, малахита, лазурита, изумруда, янтаря, рубина, агата, сердолика, висмута, тигрового глаза, лабрадора и угля. При этом каждая медаль изготовлена в коллекционном качестве чеканки с зеркальной поверхностью «пруф-лайк» из медного сплава и покрыта золотом 999 пробы.

Медаль диаметром 50 мм содержит прозрачную капсулу, в которую помещены частицы камней и металлов. На аверс медали с частицами золота нанесено рельефное изображение исторического символа самодержавия на Руси – шапки Мономаха, а также полное название медали. Реверс всех медалей коллекции содержит иллюстрацию земного шара с очертанием границ России, а также общее название коллекции.

Также Императорский монетный двор предоставил серебряную медаль, отражающую символ народной памяти – «Бессмертный полк». Надпись на аверсе медали из серебра 999 пробы гласит: «Бессмертный полк. Вспомним всех поименно».

Императорский монетный двор – ведущий дистрибьютор на территории РФ по реализации в розницу ценных монет и медалей из драгоценных металлов. Он сотрудничает с известными художниками-медальерами в рамках разработки тематических коллекций, а также привлекает историков и культурологов из музеев, информационных агентств и других авторитетных организаций. Ассортимент включает золотые и серебряные медали и монеты, а также собственные изделия, в изготовлении которых используются медные сплавы с покрытием из чистого золота и чистого серебра.