ПОЛИТИКА
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Международный кризис из-за Навального: Россия и ЕС высылают дипломатов
Дипломатический скандал вокруг Алексея Навального набирает обороты. В ответ на решение Москвы выслать трех дипломатов Германия, Швеция и Польша объявили трех российских представителей персонами нон грата. Ранее, 5 февраля, Кремль обвинил сотрудников зарубежных посольств в участии в несанкционированных акциях в поддержку российского оппозиционера. #Россия #ЕС #дипломаты
Международный кризис из-за Навального: Россия и ЕС высылают дипломатов / Others
9 февраля 2021 г.
Истории
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