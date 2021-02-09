Европейское агентство лекарственных средств (EMA, European Medicines Agency) завершило научную консультацию, которая необходима для получения разрешения на применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в странах Евросоюза, сообщает «Коммерсант».

«В качестве следующего шага компания может подготовить заявку на получение регистрационного удостоверения», – передает РИА «Новости» слова источника из EMA.

В случае выдачи условного регистрационного удостоверения и одобрения со стороны Еврокомиссии российская вакцина сможет централизованно поставляться в страны ЕС.

Сейчас на рынке Евросоюза авторизованы вакцины компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (160 миллионов доз) и AstraZeneca (до 400 миллионов доз). Кроме того, Еврокомиссия заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с компаниями Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac.

20 января Российский фонд прямых инвестиций написал в Twitter, что подал заявку на регистрацию «Спутника V». Однако ЕМА пока не получило заявку от производителя вакцины – Центра имени Гамалеи. Сроки регистрации в ЕС можно обсуждать только после этого, сообщил европейский регулятор.

Вакцина «Спутник V» Центра имени Гамалеи была авторизована в августе 2020 года. Интерес к этому препарату в Европе усилился после сбоев поставок вакцин других производителей, в частности компании AstraZeneca, а также Pfizer/BioNTec. По данным агентства Bloomberg, «Спутник V» занимает четвертое место среди всех вакцин по количеству предзаказов.