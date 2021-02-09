Евросоюз рассчитывал на то, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель устроит России «публичную порку» во время визита в страну, однако сделать этого не получилось. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции «Вести FM».

По ее словам, провалившиеся планы привели к «истерике» у западных партнеров. Захарова отметила, что российская сторона готовилась обсуждать проблемы и перспективы отношений России и Евросоюза, а Боррель не смог выполнить свою задачу.

«Задача была провести эту публичную порку, которую они, мне кажется, очень тщательно планировали. И такой каскад: и про митинги поговорить, и про журналистов поговорить, и Навального сделать главной темой. Вот все в одну кучу смешать, вывалить и с довольным видом уехать восвояси. Не получилось», – сказала пресс-секретарь МИД.

Комментируя заявления в ЕС о том, что визит в Москву Борреля закончился унижением, Захарова подчеркнула, что они являются информационной кампанией. По ее мнению, Боррель провел переговоры в таком же формате, в каком их проводила ранее в Москве глава МИД Швеции Анн Линде.

«И вот выходят люди, заряженные одними и теми же словами, по одной методичке работавшие, и начинают нести какую-то несусветную чушь. Для чего они это делают? Понятно, информационная кампания. Ровно поэтому… даны были ценные указания возобновлять незаконные акции, потому что весь этот информационный пузырь до лета не доживет. Невозможно протянуть до лета с историей про химическое оружие, отравление, не предоставляя факты», – заявила официальный представитель МИД РФ в эфире телеканала «Россия-1».

Визит Жозепа Борреля в Москву, в ходе которого глава дипломатии ЕС встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, состоялся 4–6 февраля. Боррель заявил, что отношения Москвы и Брюсселя далеки от удовлетворительных, однако дипломатические каналы для обмена мнениями должны оставаться открытыми. Он также призвал не создавать «стену молчания».

После возвращения дипломата в Брюссель было опубликовано его официальное заявление об итогах визита в Москву, в котором он осудил решение Москвы о высылке дипломатов из Германии, Польши и Швеции, а также заявил, что российские власти не готовы улучшать отношения, и пригрозил новыми санкциями.