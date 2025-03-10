ПОЛИТИКА
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Еврейские паломники проникли на территорию Ливана
Израильские военные сопроводили сотни ультраортодоксальных евреев, которые пересекли границу с Ливаном для молитвы у могилы, которую считают принадлежащей раввину Аши
Еврейские паломники проникли на территорию Ливана
Ультраортодоксальные евреи / Reuters
10 марта 2025 г.

Сотни ультраортодоксальных евреев в пятницу пересекли границу с Ливаном под охраной израильской армии, чтобы посетить могилу, которую они считают принадлежащей раввину Аши. Об этом сообщает Haaretz.

Ливанская армия назвала этот шаг нарушением суверенитета и условий перемирия, достигнутого в ноябре, осудив действия Израиля как «грубое нарушение международных резолюций».

Это первый подобный инцидент с октября 2023 года, когда начались боевые действия между Израилем и «Хезболлой». В ходе конфликта Израиль нанес удары по военным объектам в Ливане и переместил свои войска в демилитаризованную зону, контролируемую ООН.

По условиям соглашения о прекращении огня, Израиль должен был вывести войска из южного Ливана к 26 января. Однако сроки продлили до 18 февраля. Израильская армия продолжает удерживать пять пограничных постов.

Ливанские власти заявляют, что с момента перемирия Израиль совершил около 1100 нарушений, в результате которых погибло не менее 84 человек, а более 280 получили ранения.

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