Сильные природные пожары распространяются в Северной и Южной Каролине на фоне сухой погоды и порывистого ветра. В ряде районов объявлена эвакуация.

Национальная метеорологическая служба предупредила, что высокая температура, низкая влажность и засохшая растительность создают идеальные условия для распространения огня.

Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер объявил в воскресенье режим чрезвычайного положения, чтобы усилить меры по ликвидации пожаров. В штате действует запрет на разведение открытого огня.

Огонь добрался до района Каролина-Форест, расположенного к западу от курортного города Мертл-Бич. Пожарная служба округа Орри сообщила, что некоторым жителям уже приказано эвакуироваться. По данным Комиссии лесного хозяйства Южной Каролины, площадь возгорания достигла 4,9 квадратных километра, и пока нет признаков его локализации. Власти заверили, что пострадавших нет, а здания не повреждены.

В борьбе с огнем задействованы 410 человек. Они останутся на месте до полной ликвидации пожара. Эвакуация в районе Каролина-Форест продолжается, местным жителям рекомендовано подготовить необходимые вещи на случай срочного отъезда.

В Северной Каролине пожарные службы США пытаются сдержать несколько пожаров, охвативших более 162 гектаров леса. Наибольший из них разгорелся в национальном лесу Юварри, расположенном в 80 км к востоку от Шарлотты.

Жителям небольшого городка Трайон на юго-западе штата рекомендовано покинуть свои дома из-за быстрого распространения огня. Власти округа Полк сообщили, что площадь пожара составляет 162 гектара, и он пока не взят под контроль. Для борьбы с огнем задействована авиация, сбрасывающая воду, а также тактика встречного поджога. Жителей предупредили о возможном сильном задымлении.

Причины возгораний пока не установлены.