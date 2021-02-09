БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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Производитель ударных беспилотников Турции откроет новый НИИ
В компании BAYKAR чутко ориентируются на вызовы времени и понимают, что инвестиции нужно вкладывать не только в вооружение, но и технологии будущего, например, в летающие автомобили
Производитель ударных беспилотников Турции откроет новый НИИ
Фото: АА / Others
9 февраля 2021 г.

Генеральный директор компании BAYKAR Халук Байрактар объявил, что в следующем году будет открыт новый научно-исследовательский центр.

«Технологии БПЛА – это быстро совершенствующаяся отрасль. При импорте вы не сможете мгновенно построить БПЛА, изменив его технологию. У импортирующей страны нет возможности мгновенно вносить технологические изменения. А стоимость в пять-десять раз выше», – сказал он.

Байрактар напомнил, что 70% дохода компании составляет импорт БПЛА за рубеж таким странам, как Украина, Азербайджан и Катар. Он подчеркнул важность обмена технологиями с дружественными странами: «Порой к нам обращаются с подобными запросами: «Мы купили вооружение в стране X, но не можем использовать наземную станцию ​​управления этим вооружением за пределами баз этой страны». Или даже с такими: «Я купил БПЛА в стране Б, но не могу их использовать за пределами своей границы». В таких случаях Турция делится с дружественными и братскими странами технологиями».

Байрактар предсказал, что через 10 лет наступит эра летающих автомобилей, и подчеркнул, что компания уже начала работать над технологиями будущего: «Сейчас мы строим новый исследовательский центр, ориентированный на человеческие ресурсы и НИОКР. Он начнет свою работу в следующем году».

Гендиректор BAYKAR указал, что эмбарго США, введенное после операции по поддержанию мира на Кипре, в результате которого были отложены планы закупки танков, БПЛА и вертолетов стоимостью 11 миллиардов долларов, стали поворотным моментом для турецкой оборонной промышленности. Так, доля импорта в военных расходах Турции снизилась с 50% в 2000 году до 10% сегодня.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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