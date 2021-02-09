ПОЛИТИКА
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Врач-гинеколог возглавила комиссию по градостроительству мэрии Еревана
Ранее премьер Армении Никол Пашинян назначил своим помощником профессионального стоматолога. На пост посла Еревана в США глава кабмина готовится утвердить свою бывшую учительницу английского языка
Врач-гинеколог возглавила комиссию по градостроительству мэрии Еревана
Фото: аrmtimes.сom / Others
9 февраля 2021 г.

Председателем постоянной комиссии по вопросам градостроительства и землепользования Совета старейшин мэрии Еревана назначена бывший врач-гинеколог Нуард Варданян. Такое решение было принято 9 февраля в ходе заседания совета.

Как пишут «Вести Кавказа», кандидатуру Варданян выдвинула правящая фракция «Мой шаг», ее одобрили все 46 голосовавших. До нового назначения комиссию возглавлял архитектор Арсен Карапетян, он ушел в отставку в ноябре 2020 года.

Нурад Варданян окончила Ереванский государственный медицинский университет, с 2014 по 2016 годы проходила обучение в Школе Леонардо да Винчи. До службы в столичной мэрии Еревана она работала ассистентом-ординатором в Республиканском институте репродуктивного здоровья, перинатологии акушерства и гинекологии.

31 января премьер-министр Армении Никол Пашинян назначил своим помощником профессионального стоматолога Гагика Исаханяна, который также работал специалистом третьего разряда отдела медицинского обслуживания тюрьмы «Севан».

25 января сообщалось, что руководитель правящей парламентской фракции и бывший министр культуры Армении «Мой шаг» Лилит Макунц, которая также преподавала английский язык Пашиняну, в скором времени будет назначена послом республики в США. На готовящееся назначение обратил внимание бывший посол Армении в Ватикане и зять третьего президента республики Микаел Минасян. Он указал на «внешнеполитические провалы Макунц на разных уровнях, в том числе межпарламентском», и назвал ее «некомпетентным политиком» и «бездарным дипломатом».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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