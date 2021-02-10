В честь 100-летия республики в Турции планируют к концу 2023 года запустить в космос гибридную ракету отечественного производства, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления на презентации Национальной космической программы.

По словам турецкого лидера, само по себе обнародование программы – это «поворотный момент в истории страны» и «результат длительного планирования и множества усилий». «Эта программа охватывает реальные и одновременно конкурентные цели, она станет нашей дорожной картой в космосе. Желаю, чтобы эта карта привела нашу страну в высшую лигу в глобальной космической гонке», – отметил Эрдоган. Он добавил: основная и самая важная миссия программы – первый контакт с Луной в год столетия республики.

«Наша цель – в конце 2023 года в честь 100-летия республики провести жесткую посадку на Луну. Это первый этап. Второй этап – мягкая посадка. Верю, что наши инженеры смогут опустить аппарат на Луну», – подчеркнул президент, поясняя механизм отправки экспедиции.

Подготовка и реализация Национальной программы будет осуществляться Космическим агентством Турции (TUA). В числе ее целей указано также создание бренда, способного конкурировать на мировой арене в области разработки спутников нового поколения.

Глава государства сказал, что в рамках программы Турция намерена создать региональную систему спутникового позиционирования и синхронизации. «Турция планирует создать космодром и обеспечить себе доступ в космическое пространство», – подчеркнул президент. «Еще одна цель программы – повысить конкурентоспособность страны в космосе за счет инвестиций в космическую метеорологию», – продолжил он. – Страна будет повышать эффективность своих астрономических наблюдений и отслеживаний космических объектов с Земли».

Эрдоган обратил внимание на то, что в Турции будет создана специальная зона развития космических технологий, которая будет привлекать отечественных и иностранных инвесторов. Реализация программы потребует эффективные и компетентные человеческие ресурсы, так как ее конечная цель – «отправить гражданина Турции в космос с научной миссией».

Также президент сообщил о намерении объединить производство спутников в рамках единого отечественного проекта. Он указал, что за «последние 18 лет Турция выделила 2,1 миллиарда лир на 56 проектов, связанных со спутниками, космосом, системами запуска и космическим оборудованием». Президент Эрдоган заверил, что «по мере того, как страна разрабатывает новые технологии, такие как спутники наблюдения, Турция будет обеспечивать полную безопасность информации, получаемой со спутников с помощью программного обеспечения турецких инженеров». По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, процесс интеграции Imece, первого турецкого спутника дистанционного зондирования Земли, завершен, его испытания продолжаются.

Турция также продолжает разработку спутника GÖKTÜRK-3, который сможет получать изображения с высоким разрешением при любых погодных условиях, независимо от времени суток. В конечном счете, президент отметил, что Турция заявила о себе во всех отраслях. «Мы закрепим место сильной и независимой Турции не только на Земле, но и в космосе», – резюмировал Эрдоган.

В конце января этого года глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил, что турецкий спутник ASELSAT 3U Cube был успешно выведен на орбиту ракетой-носителем SpaceX с космодрома во Флориде.