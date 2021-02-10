В 2020 году Турция выделила Грузии грант в размере 100 миллионов турецких лир ($14 миллионов по текущему обменному курсу) с целью военного сотрудничества, сообщает Anadolu со ссылкой на отчет комитета по обороне грузинского парламента за 2020 год. Сумма будет потрачена, в частности, на модернизацию аэродрома в городе Марнеули.

В рамках этого же гранта Грузия получит оборудование турецкого производства. «По соглашению, выделенные средства для военных нужд будут потрачены на закупку товаров и обслуживание, желательно – от турецких фирм и компаний, а также должна быть осуществлена модернизация Марнеульского аэропорта, в соответствии с протоколом логистики», – говорится в отчете комитета по обороне.

Анкара начала оказывать помощь Тбилиси еще в 1999 году: тогда был подписан турецко-грузинский протокол о выделении гранта в размере $2,1 млн на модернизацию вооруженных сил Грузии, в том числе Марнеульского аэродрома.

19 октября 2004 года было согласовано еще одно грузино-турецкое соглашение, в соответствии с которым Анкара выделила дополнительные средства на реконструкцию того же самого объекта, которая проходила при участии турецких специалистов. В результате аэродром получил возможность проводить обслуживание полетов боевой авиации в дневное и ночное время, в том числе – в сложных метеоусловиях.

В ноябре 2020 года Турецкая Республика передала Силам обороны Грузии 35 автобусов и 12 бронированных экскаваторов-погрузчиков.