Верховный суд Дагестана поддержал жалобу отца убитых пастухов Муртазали Гасангусенова на отказ следователя возбудить уголовное дело в отношении экс-начальника полиции Шамильского РОВД Ибрагима Алиева. Как пишет «Кавказ.Реалии», в августе 2016 года после убийства сыновей Гасангусенова – пастухов Наби и Гасангусейна – он обвинил их в причастности к деятельности незаконного вооруженного формирования при том, что родители братьев и их односельчане настаивают, что юноши были чабанами и просто пасли в горах скот.

«Жалобу нашу удовлетворили, постановление об отказе отменили. Сейчас материал вернут в суд первой инстанции и будут заново рассматривать законность отказа в возбуждении уголовного дела в отношении Алиева», – сообщил изданию юрист «Комитета против пыток» Абубакар Янгулбаев, который представляет интересы Гасангусенова.

Бывший начальник полиции Алиев утверждал, что 17-летний Наби и 19-летний Гасангусейн Гасангусеновы пытались убить сотрудников правоохранительных органов, открыв по ним огонь. Родители убитых, отмечает «Кавказ.Реалии», через суд полтора года добивались реабилитации своих детей и доказывали их невиновность. Муртазали Гасангусейнов много раз выходил на одиночные пикеты, требуя наказать тех, кто отдал приказ убить парней.

Гасангусенов требует уволить Алиева из полиции и привлечь его к уголовной ответственности «за служебный подлог и халатность». Для этого он и его представители неоднократно обращались в следственные органы с требованием возбудить дело в отношении Алиева, но там по разным причинам отклоняли их заявление.

В декабре 2020 года Советский суд Махачкалы встал на сторону следствия, отклонив жалобу Гасангусенова в отношении бывшего начальника полиции Шамильского района.

В конце декабря врио главы Дагестана Сергей Меликов встретился с Гасангусеновым, а также с матерью убитых братьев и пообещал им «сделать все возможное» для наказания силовиков, убивших их детей.