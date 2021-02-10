Компания Long Term Investments Luxembourg, которая в 2014 году приобрела для «Роснефти» 13% Pirelli, на момент покупки принадлежала учительнице танцев из Москвы Айе Беловой, следует из расследования издания «Важные истории».

Зарегистрированная в Люксембурге фирма, позже переименованная в Tacticum Investments, приобрела долю в итальянской корпорации за €553 миллиона для нефтяного гиганта «за счет средств пенсионных фондов и финансовых институтов». Сделка была подписана на Петербургском экономическом форуме в присутствии высших должностных лиц, ее тогда называли не только экономическим, но и политическим событием. Несмотря на только введенные на тот момент американские и европейские санкции, топ-менеджеры «Роснефти» и ее руководитель Игорь Сечин ненадолго вошли в совет директоров всемирно известной Pirelli.

Основным владельцем Long Term Investments Luxembourg в то время была московская компания «Долгосрочные инвестиции». Именно ее собственником указана Белова, которой в 2014 году исполнилось 28 лет. Журналисты утверждают, что она не занималась каким-либо бизнесом, они обнаружили ее данные на сайте столичной танцевальной школы Street Jazz.

Согласно информации на сайте, девушка «с четырех лет занималась художественной гимнастикой, а сейчас основное направление ее деятельности – школа танца для детей». Расследователи пытались дозвониться до Беловой, но безуспешно.

Владелицей «Долгосрочных инвестиций» Айя Белова числилась с момента создания этой компании в январе 2014-го до 2015-го. Отец девушки Сергей Белов, согласно выводам журналистов, на тот момент был деловым партнером людей из группы «Регион», которая распоряжается пенсионными деньгами «Роснефти» и входит в пятерку самых крупных управляющих компаний России.

Бизнесмен из российского списка Forbes, пожелавший остаться неизвестным, рассказал «Важным историям», что сложные и непрозрачные схемы владения крупными иностранными активами могут быть связаны с санкциями США и ЕС в отношении российских компаний, предпринимателей и чиновников.

В 2017-м у «Долгосрочных инвестиций» вновь сменился собственник: согласно отчету Pirelli, им стал Сергей Судариков – основной владелец группы «Регион». За время его «владения» акциями прибыль контролирующей компании составила 3 миллиарда рублей.

«Роснефть» на запрос журналистов расследования ответила, что не приобретала долю в итальянском шинном гиганте, а сотрудничает с ним в розничном бизнесе.