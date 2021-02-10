На днях в России вновь вспоминали о Борисе Ельцине. 1 февраля ему бы исполнилось 90 лет. С личностью Бориса Николаевича у экспертов ассоциируются диаметрально противоположные вещи. Кто-то считает его отцом российской демократии и с ностальгией вспоминает «лихие 90-е». Другие критикуют за пьянство и доведение страны до развала. Однако, как бы там ни было, сегодняшняя Россия кардинально отличается от России 90-х. Не только во внутриполитическом смысле, но и в вопросах международной политики. Наглядным примером являются российско-турецкие отношения.

Ельцинский период начался в эпоху развала Советского Союза. Ослабленная Россия была погружена в серию конфликтов по периметру своих границ, наиболее ожесточенным из которых стал карабахский. Вдобавок к этому, пришлось бороться и за свою целостность. Чечня, а вслед за ней и другие регионы, грозила выходом из Федерации.

Турция, имея исторические связи с новообразовавшимися молодыми тюркоязычными странами, не могла не установить с ними прочные дипломатические связи. В марте 1993-го турецкий МИД и агентство TIKA провели международную конференцию с участием лидеров тюркских стран. На ней президент Турции Тургут Озал заявил: «После этого весь мир увидит взлет тюркизма на маятнике истории». Еще более пламенно выступил премьер-министр Сулейман Демирель: он сказал, что, хотя конференция прошла с опозданием на 200 лет, отныне ничто не помешает созданию тюркского мира «от Адриатики до Великой Китайской стены». Было бы странно, если бы Москву не насторожило такое намерение Анкары и бывших советских республик, которые хоть и обрели суверенитет, но все еще были связаны тесными экономическими, политическими, военными и личностными отношениями с Москвой.

Российско-турецкие отношения в 90-е определялись не только активизацией Турции на постсоветском пространстве, вылившейся в рост инвестиций, торговли и контактов на высшем уровне с Казахстаном, Узбекистаном, Азербайджаном, Туркменистаном. В тот период Турция целиком и полностью ориентировалась на Запад: в 1995 году Анкара заключила с Брюсселем Таможенный союз, в 1999-м Турция получила статус кандидата на членство в ЕС. Вдобавок к зависимости от НАТО, США и ЕС, Турция в то время еще не так прочно стояла на ногах. Развитие сельского хозяйства, туризма и строительства продолжалось, но в 1994 и 2001 годах Турцию захлестывали мощные экономические кризисы как следствие приватизации.

На этом фоне говорить о крепких и устойчивых отношениях Турции и России при Ельцине не приходилось. Турция последовательно продвигала региональную повестку, заходила в постсоветское пространство, реализовывала экономические проекты (например, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан). Свидетельством «вялости» российско-турецких отношений являлись редкие встречи лидеров. В первый раз Ельцин встретился с Демирелем, когда тот приехал в Москву в 1992-м. Через месяц Ельцин отправился в Стамбул. Потом в составе 11 глав государств российский президент побывал на берегу Босфора на церемонии, посвященной созданию Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). В Стамбул Борис Николаевич приехал с визитом уже в 1999 году для участия в заседании ОБСЕ, на котором Россию жестко отчитали за начало Второй Чеченской войны. Ельцин отмел критику и, не садясь в кресло после выступления, покинул зал. По сути, турецкий и российский лидеры так не провели ни одного полноценного двустороннего саммита.

Однако ситуация радикально изменилась со сменой руководства в обоих государствах. Стабильный внешний и внутренний курс политики преемника Ельцина – Владимира Путина коррелировал с постоянством линии молодого турецкого премьера Реджепа Тайипа Эрдогана. Позитивные рамки отношений в XXI веке установил первый визит Владимира Путина в Анкару в 2004 году. Ради «долгожданного и дорогого гостя», как пишет в своей книге «Россия-Турция» Иван Стародубцев, перекрыли главную артерию столицы – бульвар Ататюрка. И обычно нетерпеливые горожане на этот раз с пониманием отнеслись к дискомфорту. Путин очень комплиментарно высказался перед журналистами о своем визави: «Я знаю его как человека, держащего слово». Турецкие СМИ оценили визит как «исторический прорыв в отношениях». Стародубцев обратил внимание на то, с каким негативом турки встретили пару месяцев назад начавшего войну в Ираке Джорджа Буша-младшего и насколько позитивно – Владимира Путина.

Два лидера подписали «Совместную декларацию об углублении дружбы и многопланового партнерства между РФ и Турецкой Республикой», ставшую началом развития отношений. С тех пор они пошли в гору. На некоторые вопросы взгляды Анкары и Москвы расходились, как, например, на ситуации в Грузии и Косово, но это никак не мешало наращивать экономические проекты. Число русских туристов в Турции увеличилось в разы, турки начали застраивать Москву и другие российские города. В 2001 году началось строительство газопровода «Голубой поток».

В дальнейшем торгово-экономические отношения России и Турции лишь укреплялись. С 2002 по 2014 год товарооборот вырос более чем в шесть раз: с 5 до 31 миллиарда долларов. Турпоток из РФ в Турцию миллионами отдыхающих. Россия начала строительство АЭС «Аккую», реализовала газопровод «Турецкий поток» и продала Турции системы противовоздушной обороны С-400. Несмотря на «самолетный кризис» 2015 года, политические отношения вышли на новый уровень. Сирийские разногласия не превратили Россию и Турцию во врагов, а наоборот, сблизили. Трудно себе представить, как развивалась бы ситуация, если бы российский Су-24 был сбит при правлении Ельцина. Смог бы он сдержать давление «ястребов» в администрации? Путин смог и этим принес выгоду как России, так и Турции.

Доверие между Путиным и Эрдоганом быстро восстанавливалось. В отличие от Запада, Кремль не поддержал попытку государственного переворота в Турции. А Эрдоган не присоединился к санкциям против России после украинских событий 2014 года. Россия и Турция стали самодостаточными, влиятельными державами каждая в своем регионе, проводящими независимую от США и ЕС внешнюю политику. Партнерство России и Турции дало шанс на урегулирование политической ситуации в Сирии, остановило военные действия в Идлибе и на северо-востоке страны. Кроме того, Эрдоган и Путин предприняли попытку прекратить войну в Ливии, провели совместную конференцию в Москве в январе прошлого года. Нынешнее успокоение конфликта в Ливии – отчасти результат стараний двух стран. Продолжением миротворческого тандема, который в западных СМИ уже окрестили «астанизацией», стала работа наблюдательной миссии в Агдаме по итогам 44-дневной Карабахской войны.

Одним словом, при правлении Путина российско-турецкие отношения из рыхлых, недоверчивых и где-то враждебных трансформировались до уровня партнерства между самодостаточными, уверенными в себе растущими странами.