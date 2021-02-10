В 2020 году в Германии было зарегистрировано не менее 900 нападений на мусульман и мусульманские организации, сообщает немецкая газета Neuer Osnabrücker Zeitung.

В докладе, основанном на ответе Министерства внутренних дел Германии на запрос Левой партии, говорится: число преступлений против мусульман и мусульманских организаций увеличилось на 2% в 2020 году по сравнению с 2019 годом. По информации ведомства, в 2019 году на мусульман было совершено 884 акта нападения.

Представители Левой партии заявили, что данные за 2020 год еще не являются окончательными, и в ближайшие недели статистика может возрасти. В отчете сказано, что виновниками были в основном ультраправые националисты: от их рук пострадали 48 человек, двое погибли.

В 77 случаях, зафиксированных в 2020 году, объектами преступлений стали мечети: на их стенах появлялись оскорбительные надписи или им был причинен другой ущерб. Мусульманские организации получали письма с угрозами, а на улицах совершались нападения на женщин в платках или мужчин в мусульманской одежде. Информацию о возмещенном мечетям финансовом ущербе министерство не публиковало.

«Эти зафиксированные акты вандализма – лишь верхушка айсберга», – прокомментировала отчет МВД эксперт по внутренним делам Левой партии Улла Йелпке. По ее словам, несмотря на то, что из-за пандемии возможностей выйти на улицу меньше, число нападений на мусульман растет. Йелпке призвала жертв насилия не бояться и сразу идти в полицию, а также выразила надежду на принятие мер по борьбе с дискриминацией в Германии.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил растущую в западных странах исламофобию с вирусом, который распространяется быстрее COVID-19. Проблему дискриминации и расизма турецкий лидер поднял в своем обращении к 23-му ежегодному съезду Американского мусульманского сообщества.