Украина предлагает НАТО использовать для своих операций воздушное пространство в «Симферопольском районе полетной информации» (РПИ), цитирует «Коммерсант» министра инфраструктуры страны Владислава Криклия. Об этом глава ведомства заявил во время встречи с заместителем генсека НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером.

По словам министра, Киев надеется на поддержку Североатлантического альянса в мониторинге воздушного пространства вдоль границы с Россией. Кроме того, Криклий заявил, что Украина придерживается курса на интеграцию в евроатлантические системы коллективной безопасности, и одно из важнейших направлений здесь – обмен данными о воздушном движении.

«Принимая во внимание обновленный бюллетень о безопасности полетов EASA (Европейское агентство авиационной безопасности) в Симферопольском районе, полетной информации и отмене ограничений Федерального управления гражданской авиации США на полеты в Симферопольском РПИ, мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов и тому подобного. Надеемся на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией», – отметил украинский министр.

Район полетной информации – воздушное пространство, в пределах которого обеспечиваются полетно-информационное обслуживание и аварийное оповещение.

25 ноября 2018 года российские пограничники со стрельбой задержали три украинских корабля в районе Керченского пролива. По данным Киева, российский корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира, который вместе с двумя артиллерийскими катерами выполнял плановый переход из Одессы в Мариуполь.

В ФСБ России отметили, что корабли незаконно пересекли границу и не реагировали на требование остановиться. В свою очередь, в Киеве заявили, что не признают границы, очерченные Москвой в результате аннексии полуострова. Также в ВМС Украины утверждали, что власти РФ накануне получили всю информацию о передвижении украинских судов.

Киев направил к месту инцидента еще два корабля. С российской стороны на патрулирование района были направлены несколько боевых самолетов. Позже все три украинских корабля были задержаны с применением оружия и доставлены в Керчь, при этом три украинских моряка получили ранения.

Керченский пролив был вновь открыт для гражданских судов к утру следующего дня.