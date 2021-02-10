МВД России заказало научно-исследовательскую работу, которая позволит создать программу по выявлению признаков внутрикадрового монтажа видеоизображений (дипфейков), выполненного с помощью нейронных сетей – дипфейков, сообщает РБК.

Как следует из тендера, размещенного на сайте госзакупок, ведомство готово выделить на это почти 5 млн рублей. Предполагается, что система получит название «Зеркало (Верблюд)».

Исполнителю заказа необходимо будет исследовать признаки внутрикадрового монтажа видеоизображений, который выполнен при помощи нейронных сетей, а также разработать техническое задание на создание аппаратно-программного комплекса, который бы это видео обрабатывал. «Начальная (максимальная) цена контракта – 4 790 357 рублей», – указано в тендере.

Дипфейки – это результат синтеза видеоизображения, выполненный при помощи искусственного интеллекта. Он основан на соединении и наложении кадров друг на друга, в результате чего получается фейковое видео, внешне практически не отличимое от оригинала.

Одним из самых известных дипфейков стал ролик с основателем SpaceX Илоном Маском, на котором он якобы поет гимн российской космонавтики «Трава у дома». В оригинале песню исполняет ансамбль «Земляне». Видео появилось после того, как компания впервые отправила астронавтов к Международной космической станции на космическом корабле CrewDragon. Еще одним дипфейком, как отмечает издание, стала запись с главой Facebook Марком Цукербергом, где он якобы говорит, что его компания добилась таких успехов благодаря поддержке некой секретной организации.