Бывший глава Духовного управления мусульман Кыргызстана (ДУМК) Максатбек Токтомушев задержан спецслужбами по подозрению в финансовых махинациях, пишет «Российская газета». Религиозного деятеля обвиняют в махинациях с деньгами, внесенными паломниками для совершения хаджа.

Токтомушев написал заявление об уходе со своего поста, который он занимал с 2014 года, 10 февраля, за несколько часов до задержания. Экс-муфтий сделал это сразу после того, как стало известно о расследовании коррупционных схем в муфтияте Госкомитетом национальной безопасности (ГКНБ).

«В ходе проводимого ГКНБ расследования по факту финансовых нарушений в ДУМК было установлено, что руководство муфтията в корыстных целях использовало денежные средства, внесенные паломниками для совершения хаджа, путем предоставления частным финансовым структурам крупных займов свыше 100 млн сомов и получения ежемесячных процентных надбавок», – сообщили в ведомстве.

Помимо прочего, взимание и получение процентов строго запрещено в исламе.

Руководство духовного управления пыталось замять нелицеприятный факт, предложив сотрудникам спецслужб взятку в $100 тысяч за сокрытие выявленных фактов и прекращение дальнейшего расследования. 9 февраля с поличным при передачи взятки сотрудникам Госкомитета был арестован главный бухгалтер муфтията.

По данным следствия, «получены неопровержимые доказательства причастности муфтия Максатбека Токтомушева к совершению данного преступления, а также к финансовым нарушениям, связанным с использованием денежных средств, внесенных паломниками для совершения хаджа». Бывший глава ДУМ республики в данный момент находится в следственном изоляторе ГКНБ.

В 2020 году Саудовская Аравия выделила паломникам из Кыргызстана 6 тысяч мест. 500 из них достались главам общин и представителям штабов для организации хаджа, с остальных 5500 человек было собрано по $3350 в качестве оплаты расходов поездки. Средства, как было указано, поступили на банковский счет ДУМК, но из-за пандемии коронавируса хадж в Мекку в прошлом году не состоялся.