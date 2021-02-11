Президент США Джо Байден в первом с момента вступления в должность телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином выразил обеспокоенность политикой Китая, сообщает Anadolu.

В частности, главу Белого дома волнуют «нечестные экономические практики» Пекина, «репрессии в Гонконге», ситуация на Тайване, а также нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). В числе прочего собеседники обсудили борьбу с пандемией коронавируса, изменение климата и предотвращение распространения оружия массового поражения.

Вашингтон, несмотря на разные взгляды по многим вопросам, стремится к открытому диалогу с Пекином, заявил представитель администрации Байдена по итогам разговора.

Байден подтвердил приоритетный характер обеспечения безопасности, защиты собственности, здоровья и образа жизни граждан США и выступил за сохранение и углубление принципов свободы и открытости в Индо-Тихоокеанском регионе, где недавно, после приближения американских авианосцев к китайским водам, обострилась военная ситуация.

Президент отметил, что будет придерживаться «практического и ориентированного на результат» подхода в отношениях с Китаем с учетом национальных интересов США.

Си Цзиньпин выразил солидарность с американским коллегой: по его мнению, конфликт между США и Китаем был бы катастрофой для всего мира, поэтому двум странам необходимо возобновить диалог. «Сотрудничество – единственно правильный выбор для двух народов. Сотрудничество может помочь нашим двум странам и всему миру достичь больших результатов, в то время как конфронтация определенно станет катастрофой», – сказал он.

Председатель считает, что, несмотря на разногласия между Вашингтоном и Пекином по многим вопросам, сторонам следует сохранять уважительное отношение друг к другу и пытаться найти компромисс. При этом США необходимо с осторожностью подходить к вопросам, связанным с суверенитетом КНР, подчеркнул глава КНР.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге 23 января не смогла дать четкого ответа на вопрос одного из журналистов о том, согласен ли президент США Байден с оценкой уже бывшего госсекретаря Майкла Помпео, охарактеризовавшего ранее действия Китая в отношении уйгуров в СУАР как «геноцид» и «преступления против человечности».

Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон внимательно отслеживает ситуацию с нарушениями прав человека Китаем в Синьцзяне, Гонконге и Тибете и готов возражать против несправедливой практики Пекина в мировой экономической системе.

Накануне Джо Байден сообщил о создании в Пентагоне оперативной рабочей группы по Китаю, которая будет отслеживать шаги Пекина в военной сфере.

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, известном также как Восточный Туркестан, проживает 11 миллионов уйгуров и представителей других тюркских народов, исповедующих ислам.

Мировые СМИ и многочисленные правозащитники неоднократно сообщали о систематической кампании по уничтожению культовых сооружений, запрету совершения религиозных обрядов и чтению Корана. Некоторых мусульман насильно заставляли есть свинину, пить алкоголь, женщин принуждали к стерилизации и т. д.

В сентябре 2018 года правозащитная организация Human Right Watch опубликовала доклад о преследовании мусульманского населения в Китае. В нем говорилось, что коммунистические власти массово и часто без повода задерживают уйгуров, помещая их в тюрьмы и воспитательные лагеря. По данным ООН, к декабрю 2018 года там находилось более 1 миллиона человек.

Власти Китая при этом отрицают все обвинения в притеснениях уйгуров и называет лагеря «образовательными центрами». По их словам, такие учреждения используются в целях борьбы с экстремизмом и для профессионального обучения.