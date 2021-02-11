ВМС Турции и США провели совместные учения в Черном море, говорится в сообщении Минобороны страны.

В учениях были задействованы турецкие фрегаты Turgutreis и Oruçreis, американские военные суда Porter и Donald Cook, а также самолеты F-16 ВВС Турции и американские морские патрульные самолеты.

Целью учений является укрепление взаимодействия ВМС двух стран, а также развитие навыков совместного реагирования.

В рамках операции демонстрируются фрегаты, корветы, штурмовые катера, подводные лодки и самолеты морской патрульной службы, а также осуществляются разведка и наблюдение.

Военно-морские силы Турции регулярно участвуют в учениях, проводимых прибрежными странами в Черном море, в том числе силами НАТО, которые прибыли в регион в рамках согласованных мероприятий.

Анкара с первого марта 2004 года проводит операции «Черноморская гармония» с целью вклада в укрепление мира и безопасности в регионе. 27 декабря 2006 года Минобороны России и Генеральный штаб Вооруженных Сил Турции обменялись официальными письмами о присоединении к ним ВМС РФ.