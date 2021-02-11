На похоронах новорожденных вскрылась страшная подмена

В Дагестане вовремя похорон вместо тел новорожденных обнаружили пластиковых кукол. Вначале родители обвинили врачей. А после выяснилось, что женщина и вовсе не была беременна. 9 месяцев она симулировала беременность, а после, «чтобы не расстраивать мужа», заявила, что дети умерли в роддоме в Ставрополе. Власти региона назвали историю выдумкой.