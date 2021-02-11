Азербайджанский портал Bizim.Media пишет о несостоявшемся союзе первого вице-президента российской группы компаний Crocus Group и певца Эмина Агаларова с дочерью бывшего начальника Генштаба Азербайджана Наджмеддина Садыгова Фатимой.

Как пишет издание со ссылкой на сообщения в соцсетях, пара рассталась во время Отечественной (Второй Карабахской) войны, начавшейся 27 сентября 2020 года, несмотря на то, что 40-летний бизнесмен и 24-летняя студентка Дипломатической академии обручились в первый месяц осени прошлого года.

Отец Фатимы, генерал-полковник Наджмеддин Садыгов был отстранен от должности во время боевых действий в Нагорном Карабахе. Журналисты предполагают, что причиной явились ошибки в работе Генштаба и утечка информации.

Брак с Садыговой стал бы для сына главы Crocus GroupАраза Агаларова третьим. До этого он был женат на дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева Лейле, с которой они вместе воспитывают близнецов Али и Микаила, а также приемную дочь Лейлы Амину. После развода с Алиевой в 2015 году певец сочетал себя узами брака с моделью Аленой Гавриловой, подарившей ему дочь Афину. О намерении жениться в третий раз он сообщил всего через четыре месяца после расставания со второй супругой в 2020 году.

Весной прошлого года Эмин и его отец Араз Агаларов сравнили свою бизнес-империю Crocus Group с «тонущим кораблем». С начала пандемии Агаларов-младший продал три автомобиля из своего гаража, а также взял кредиты, чтобы выплатить зарплату 15 тысячам сотрудникам.

В январе Crocus Group без конкурса получила от «Роскосмоса» контракт стоимостью ₽28 миллиардов на строительство первого этапа аэропортового комплекса на космодроме Восточный. С учетом второго этапа общая сумма строительства может превысить ₽35 миллиардов.