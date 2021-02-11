Похоронный триллер

Шокировавшая всю страну история с подменой тел новорожденных младенцев, якобы умерших в Ставропольском перинатальном центре №1, на муляжи трупов в виде кукол оказалась фейком. В этой истории множество нестыковок и недоразумений с первой минуты. Однако в стране, где конспирология побеждает официальные институты из-за недоверия к последним, убедить в любой неправдоподобной истории общество несложно.

Даже сейчас, когда обман стал очевиден и сама Лаура Тамадаева призналась в этом на допросе следователя, в сети продолжают распространять видео с несостоявшихся похорон, убеждая друг друга, что это заговор властей, детей продали врачи, а несчастную женщину заставили признаться в обмане.

Муж Тамадаевой, Дауд Даудов, а также его родные и родственники женщины пока не могут прийти в себя после случившегося. Это понятно: он девять месяцев ждал рождения близнецов, о которых мечтал всю жизнь, чувствовал их шевеление в животе любимой супруги, даже увидел их фотографии после рождения. Да, и шевеление, и фотографии – все это было, однако лишь как часть все той же театральной пьесы.

И только сейчас родные получили ответы на мучившие их двое суток вопросы: как могли умереть двое детей сразу; как некие муллы оказались в больнице, да еще и смогли омыть детей и убедить, что на тела нельзя смотреть; как вообще можно было внушить себе беременность, чтобы внешние признаки не вызывали никаких сомнений?

«От любви до безумия полшага»

Дауд Даудов и Лаура Тамадаева поженились в январе 2018 года. У Дауда есть ребенок от первого брака, которому вскоре исполнится 11 лет. Завести детей у супругов не получалось, Дауд мечтал о близнецах, Лаура безумно любила мужа и боялась, что он уйдет, если она не родит, рассказала TRT на русском мать Даудова Гульбарият Оразаева.

«Мы не можем отойти от этой голливудской истории. Она внушила себе ложную беременность. Она имитировала шевеление детей в животе с помощью мышц. Мы в таком состоянии, двое суток с мыслями о погибших внуках. В 4.00 утра сегодня я заставила, чтобы ее повезли на обследование к гинекологу, на УЗИ. У нее на теле были даже растяжки, как у беременной женщины, у нее живот стал огромный. Кукол она купила, я даже отправляла деньги на покупку кроватки. Она с этими куклами игралась как с детьми и, как мне кажется, у нее проблемы с психикой, просто это не выявлялось», – рассказывает Оразаева.

Женщина утверждает, что сын до дня «похорон» не знал об этом обмане и сейчас не может во все это поверить.

«От любви до безумия полшага. После женитьбы они пожили у меня в Сургуте до июня 2018 года, после уехали в Ставрополь, на ее Родину, я не стала препятствовать. В 2019 году младший сын рассказал мне, что они живут плохо, мы решили их забрать. Они даже драгоценности сдали в ломбард, я отправила деньги, чтобы их выкупили, потому что так нельзя, это я покупала эти подарки. Дала на дорогу деньги, в 2020 году мы их забрали в Сургут. Они у нас были два месяца, а после она забрала его к своей матери. Я не стала мешать, спросила лишь: сынок, тебе хорошо? Он сказал, что да, – мне этого было достаточно. 20 июля 2020 года они уехали обратно в Ставрополь за три дня до моего дня рождения. В то время они уже утверждали, что она беременна и что у нее двойня. Моего сына обманывали, он с утра до вечера работал, занимался сборкой мебели в Ставрополе, его очень уважают на работе. Сын до вчерашнего дня не знал об обмане», – рассказывает собеседница.

Блестящая постановка

Женщина сокрушается, что если бы во время погребения не увидели, что это муляжи тел, то вся семья оплакивала бы эти могилы до последних своих дней.

«Когда укладывают мертвого человека, лицо поворачивают в сторону Каабы, раскрывают его, и когда сын раскрывал лицо, он дернулся, произнес: «Не понял». Второй сын спрыгнул, спросил, что случилось, начали раскрывать, рвать саван и увидели, что это куклы. Она присылала фотографии новорожденных и ему, и нам, она нашла их в Интернете. Сноха и дочь начали искать эти фото, они от 2015 года. Наше состояние неописуемо. Дауд плачет, говорит, что после того как она привезла «тела», он возле себя их положил, он спал с ними, у него пустота внутри, как так? Я хочу его забрать, показать врачам, чтобы он был в семье. Он говорит, что она больной человек. Я тоже не зла, хорошо, что никто не умер. Мы бы всю жизнь, пока не умерли, молились бы над этим надгробным камнем, над куклами, хорошо, что мальчиков не было, я бы всю жизнь искала этих детей, мы бы всю Россию подняли, чтобы искать их», – говорит Гульбарият.

Семья, как и все прочитавшие вчера эту историю, первым делом предположили, что детей продали врачи или пустили на органы.

«Я даже подумала, что, когда они после кормления спали, кто-то зашел, сделал какой-то укол снотворного, после чего, как она говорила, они заплакали, я подумала, что детей усыпили, чтобы украсть. Она даже прочитала на сайте губернатора, что в связи с коронавирусом в прошлом году допускали омовение покойных в больнице, она очень грамотно все придумала. Полиция даже говорит, что она ни один раз показания не перепутала, пока сама не призналась. Лаура сейчас в полиции. Возбуждено уголовное дело, идет расследование. Мать Лауры говорит, что она в аффекте», – говорит женщина.

Объяснения самой Лауры Тамадаевой опубликовалосегодня МВД Дагестана. Трогательная и не оставляющая равнодушными история поиска счастья, безумия и надежды, которую пережила сама героиня произошедшей драмы. Несмотря даже на то, что мальчиков не было и вовсе, а похороны не состоялись, эмоционально эта семья, а в особенности Лаура Тамадаева, пережили эти девять месяцев: и счастье материнства, и горечь обмана, и горе потери новорожденных детей. Эмоционально она их и родила, и похоронила...

Никто не умер, но выживет ли брак?

Родственники понимают, что женщина хотела таким образом удержать мужа, боялась, что он уйдет от нее.

«Я говорила, что люди живут и без детей, есть у него сын один от первого барка, ему скоро 11 лет. Дауд женился в 21 год. Он всю жизнь мечтал о близнецах, у нее в голове зациклилось это, ее жалко. Как человек, мать, женщина – я ее жалею. Сейчас я не держу на нее зла, как и сын, она помешалась», – заключила Гульбарият Оразаева.

Социолог Денис Соколов называет эту историю «шекспировской» и рассуждает в комментарии TRT на русском о причинах, которыми движимы женщины в традиционных обществах.

«Это ситуация, когда часто женщина вынуждена считаться с тем, что ее статус определяется наличием у нее детей. Статус складывается отчасти через сыновей, ее существование в семье. А женщина, которая выпадает из семьи, она оказывается в очень бесправном положении. Это возврат домой, под контроль братьев, родителей. Потому она боится и готова идти на любые действия, чтобы этого избежать. Это сильно зависит от человека, но то что мы видим – это эксцесс этого гендерного дизайна. Это психосоматика, которая возможна не только на Северном Кавказе. Все это выглядит дико, эта история ближе к Шекспиру, чем к гендерной социологии или антропологии», – сказал Соколов.

Сохранится брак или распадется, сейчас зависит больше от самих супругов и их семей, чем от следственных органов.

В описываемой истории, вероятно, отсутствуют правовые последствия для обоих супругов, считает адвокат МКА «Липцер, Ставицкая и партнеры» Надежда Ермолаева.

«Если перинатальный центр обратится с иском о защите деловой репутации или врачи, если назывались чьи-то имена, обратятся за защитой чести и достоинстве, как субъекты, – то, возможно, это будет предметом разбирательства, но точнее можно сказать, имея более определенные сведения о заявлениях матери и о том, где были распространены сведения. Но опять же, если в суде будет установлено, что женщина сделала это под влиянием расстройства психики, то не думаю, что с нее взыщут даже компенсацию вреда», – сказала Ермолаева в комментарии TRT на русском.

Она также отметила, что ответственность за «заведомо ложный донос, как и распространение сведений будет иметь место, если ее супруг знал, что они заведомо ложны, а не был введен в заблуждение сам».

«Поскольку в обстоятельствах этого дела очевидно заблуждение этого человека, то ответственность не распространяется и на него, как на заявителя в правоохранительные органы», – заключила Ермолаева.

Органы предварительного следствия проводят проверку, до результатов которой необходимо завершение ряда процессуальных действий, сообщили корреспонденту TRT на русском в МВД Дагестана.

«Продолжается проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, после чего органом следствия будет принято процессуальное решение», – сообщила руководитель пресс-службы ведомства Гаяна Гариева.