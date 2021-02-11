Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Снавер Сейтхалил рассказал корреспонденту Anadolu о своей учебе в Стамбуле и оценил украинско-турецкие отношения на современном этапе.

«В Турции я получил высшее образование, эта страна стала для меня второй родиной», – сказал Сейтхалил. По его словам, он начал изучать турецкий язык еще в Крыму и уже тогда подбирал себе подходящее высшее учебное заведение.

«В 2020 году я поступил на факультет международных отношений Босфорского университета в Стамбуле. В период учебы я получал стипендию университета, муниципалитета и турецкого правительства и завершил вуз с отличием», – поделился замминистра своим опытом.

После окончания учебы перед ним открылись широкие карьерные перспективы. «На тот период одна из турецких компаний в области мобильной связи реализовывала крупный инвестиционный проект в Украине, и я начал с ними работать. Мы изменили рынок мобильной связи в Украине, а в 2005 году стали самым успешным оператором в мире в области реализации проектов. В 2012 году мы основали собственную компанию Astem», – рассказал замминистра.

В 2018 году Сейтхалил получил степень магистра в Массачусетском технологическом институте (США), а затем вернулся в Украину, где ему предложили занять пост заместителя руководителя ведомства реинтеграции ВОТ.

«Работать на государство – очень большая ответственность, твоя работа влияет на миллионы граждан, однако это также отличная мотивация», – отметил Сейтхалил.

Вспоминая студенческие годы, политик признался, что Турция стала для него очень близкой: «Там у нас много друзей, и мы хотим развивать братские отношения». «Считаю, что Турция является отличным выбором для получения образования. Здесь очень хорошее образование, наши традиции и языки очень близки», – добавил Сейтхалил.

По его словам, на данный момент наряду с деятельностью на посту замминистра он возглавляет Ассоциацию выпускников Турции, основанную в 2018 году.

«В Украине более 1000 выпускников турецких вузов. Стипендиальная программа Турции, которая предусматривает обучение и проживание, не имеет аналогов в мире. Это очень хорошая возможность для украинцев», – подчеркнул Сейтхалил.

При этом замглавы ведомства привлек внимание к самому крупному мегаполису Турции – Стамбулу. «В Стамбуле с его историей, людьми, кухней царит особый дух. Турецкая кухня – самая лучшая кухня в мире», – считает замминистра.

В процессах сближения Анкары и Киева, считает политик, особую роль играют крымские татары. По его словам, они являются мостом между Украиной и 170 миллионным тюркским миром.

В разные периоды для Украины представляли значимость российское и европейское направления взаимодействия, а теперь открыта возможность и для сотрудничества с тюркским миром, добавил замглавы ведомства.