Спикер дагестанского парламента и секретарь местного отделения «Единой России» Хизри Шихсаидов назвал монтажом видеоролик, на котором он якобы предлагает устранять политических оппонентов, подбрасывая им оружие и наркотики.

«Думаю, что „монтажники“ с „хорошей фантазией“, ничего другого придумать не смогли. Это все легко могут опровергнуть сидящие там люди. И вообще, мне некогда заниматься подобной риторикой, время даст ответы на все вопросы… Желаю всем добра!», - написал политик в своем Instagram-аккаунте.

10 февраля в соцсетях распространилось видео с камер наблюдения из рабочего кабинета, на котором человек, похожий на Шихсаидова, говорит собравшимся, что нужно зачистить партию от неугодных, а если кто-то не захочет уходить, то у него в кармане найдут патроны и наркотики. «У нас патронов много, наркотиков тоже… Мы найдем у них наркотики», — звучит голос на видеозаписи. Кадры, судя по дате на ролике, были сняты 9 октября 2020 года около 14.00 дня.

Секретарь республиканского отделения «Единой России» 73-летний Хизри Шихсаидов возглавляет парламент Дагестана и региональное отделение партии с 2013 года. Ранее он был депутатом Государственной Думы V и VI созывов.