Генеральная прокуратура Азербайджана опубликовала данные о потерях в результате подрыва мин на освобожденных от оккупации землях Нагорного Карабаха с 10 ноября прошлого года, когда было подписано трехстороннее перемирие с Арменией, и до сегодняшнего дня.

Согласно заявлению, после окончания войны погибли пять азербайджанских военных и девять гражданских лиц, которые подорвались на минах, оставленных армянскими оккупантами. За тот же период получили ранения 52 военных и восемь мирных жителей.

Один из последних таких случаев произошел на этой неделе. 8 февраля на мине в направлении Тертерского района подорвались четверо азербайджанских военных. Все они были госпитализированы. В Минобороны республики подчеркнули, что «состояние военных стабильное, для их жизни нет опасности».

Власти Азербайджана ранее заявляли, что армянская сторона заминировала все территории в Карабахе, которые освободила азербайджанская армия в ходе Отечественной войны с 27 сентября по 10 ноября 2020 года.

Генпрокуратура страны предупреждает граждан не посещать освобожденные от оккупации земли до полного окончания разминирования. C 27 сентября прошлого года обезврежено уже 9 тысяч мин.

Ранее глава Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Газанфар Ахмедов заявил, что полное разминирование освобожденных земель Карабаха потребует более десяти лет. По мнению экспертов, это будет стоить порядка 15 миллионов долларов.