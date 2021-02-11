Экс-министр обороны и спецпредставитель президента РФ по природоохранной деятельности Сергей Иванов рассказал, во сколько обошлось бюджету создание новейших систем российского оружия, представленных в 2018 году.

Стоимость разработки образцов, включая гиперзвуковую ракету «Авангард», лазерный комплекс «Пересвет», подводный ядерный беспилотник «Посейдон», составляла 10-20 миллиардов рублей в год, заявил он в ходе мероприятия Российского военно-исторического общества.

«Не буду скрывать, я причастен к началу разработки тех видов оружия, которые сейчас появилось на вооружении российской армии. Это и «Авангард», и «Пересвет», и «Посейдон», и многое другое. Ушло 10 лет, чтобы [сделать это] без надрыва, без шума и пыли, без огромных финансовых усилий, то есть постепенно, в год по 10-20 миллиардов рублей», — отметил Иванов.

По его словам, для нынешнего бюджета вооруженных сил это почти незаметные расходы. «Мы это сделали без напряга. Без лишнего пропагандистского шума. Когда сделали — тогда объявили. Особо не шумели», — добавил экс-министр обороны.

О разработке гиперзвукового ракетного комплекса (крылатый блок) «Авангард» президент России Владимир Путин впервые публично объявил во время послания Федеральному Собранию 1 марта 2018 года. Он констатировал, что что эти ракеты способны преодолеть любые системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также нести как обычные, так и ядерные боеголовки на расстояние до 2 тысяч километров. Боевой блок «Авангард» может развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука.

Позже в СМИ появилась информация о разработке в России гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», скорость которой составит 9 Махов (число Маха), а радиус поражения — более тысячи километров. «Цирконом» планируется вооружать надводные и подводные корабли.

В марте 2018 года Путин также сообщил о разработке лазерного комплекса «Пересвет», большая часть информации о котором засекречена. Задача «Пересвета» заключается в том, чтобы засвечивать лазерным лучом оптические разведывательные системы, включая разведывательные спутники, а также маскировать районы базирования баллистических ракет. На боевом дежурстве комплекс находится с декабря 2018 года.

Еще одной ожидаемой разработкой для ВМФ России стал подводный беспилотный аппарат «Посейдон», который оснащен атомной силовой установкой, не ограничивающей дальность его действия. Первая информация о нем появилась в 2015 году, а в марте 2018-го его разработка была подтверждена Путиным. Для доставки беспилотной торпеды в необходимый район используются подводные лодки-матки, при этом сама она значительно быстрее субмарин и способна погружаться на глубину более километра. Задачей комплекса предположительно является уничтожение атомных подводных лодок (АПЛ) противника и их баз.

Как отмечают«Ведомости», в ноябре минувшего года помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд выразил опасения, что «Посейдон» может использоваться для затопления американских городов при помощи «радиоактивных цунами».