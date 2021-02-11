Историк и преподаватель «Свободного университета» Камиль Галеев, задержанный 31 января по обвинению в участии в уличных мероприятиях, рассказал в своем авторском Telegram-канале «Высокая порта» о том, как он отсидел назначенный судом срок в спецприемнике Сахарово.

По словам Галеева, сначала его отвезли в ближайшее ОВД, где полицейские составили протокол об административном правонарушении – после того, как камеры видеонаблюдения якобы зафиксировали его на Тверской улице в Москве 23 января. «Примерно через полчаса состоялся суд, на котором мне дали 10 суток. Забавно, что в постановлении суда упоминались мои статьи в «Новой Газете» и для «Радио Свобода» – то есть с т.з. нашего государства, все это – суть отягчающие обстоятельства», – написал историк.

Затем его направили в московский спецприемник номер 2: там находились как политические активисты, вышедшие на митинг или приехавшие ранее встречать политика Алексея Навального в аэропорт, так и, например, курьер, которого омоновцы запихнули «в автозак прямо с сумкой во время доставки заказа».

«В спецприемнике номер 2 я провел сутки, после чего нас всех отправили в Сахарово. Материальные условия там отличались в худшую сторону – и были очень близки к условиям обычной зоны, – указал Галеев и добавил, что только в Сахарово он «осознал весь мрак отечественной ФМС».

Сахарово изначально не было предназначено для политических заключенных, спецприемник строили для мигрантов, ожидающих депортации. А сейчас там достаточно интеллектуалов и студентов.

«Людей, не совершивших никаких преступлений, содержат фактически в тюремных условиях – и содержат подолгу. На моей койке было выцарапано «Андижан 25.03.2018-29.06.2018». То есть человека чалили в тюрьме больше трех месяцев. И это еще не худший вариант. Как я узнал от своего защитника, одного из его подзащитных держат в Сахарово уже два года – безо всякого суда. То есть в стране отлажен механизм бессудного многолетнего mass incarceration», – заметил Камиль.

Он добавил, что, находясь в спецприемнике, «прочувствовал глубину социального неравенства внутри страны»: «Я, конечно, не раз видел дикую нищету, путешествуя по глубинке, но за решеткой неравенство в плане материального и социального капитала ощущается еще отчетливее».

Сейчас в Сахарово отбывает срок главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов, который попал в спецприемник из-за ретвита шуточного поста о его внешнем сходстве с солистом группы «Тараканы» Дмитрия Спирина. В посте была указана дата предстоящего несанкционированного митинга.

11 февраля журналиста перевели в двухместную камеру с «кошмарными условиям»: днем в помещении больше 30 градусов жары, а ночью батареи отключают и становится, наоборот, очень холодно. Об этом говорится в Telegram-канале главреда, который на время его ареста ведет редакция. Перевели журналиста туда после того, как он рассказал коллегам на свидании об ужесточении режима в Сахарово. По его словам, арестованных обыскивают, телефоны им не выдавали три дня.

Сергея Смирнова задержали 30 января во время прогулки с маленьким сыном. В отделе полиции на него составили протокол о повторном нарушении законодательства о митингах из-за ретвита чужой шутки. Сам журналист в день акции находился дома. 3 февраля суд арестовал Смирнова на 25 суток. 8 февраля Мосгорсуд сократил ему срок ареста до 15 суток.